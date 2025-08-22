Turistkinja koju je prevario taxist: "Kontaktirali su me iz policije....Dragi Bože, dirnuta sam"

Priča o Novozelanđanki kojoj je taksist kilometar vožnje središtem Zagreba naplatio 1506 eura uzburkala je hrvatsku javnost i izazvala mnogo reakcija. Posljednja je ona ministra turizma Tončija Glavine, koji je rekao da će se turistkinji primjereno nadoknaditi šteta.

Jutarnji list je još jednom kontaktirao protagonisticu Carol Cowan. Otkrila je tko ju je kontaktirao od objave događaja, je li primila ispriku taksista te hoće li se doista vratiti na odmor u Hrvatsku.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

- Večeras sam dobila e-mail Turističke zajednice grada Zagreba u kojem su mi se ispričali zbog onoga što mi se dogodilo i ponudili smještaj za moj sljedeći posjet Zagrebu - rekla je uz zahvale na objavi priče o njezinu iskustvu koja je, priznaje, privukla više pažnje nego što je mogla zamisliti.

Carol je komentirala situaciju sa zagrebačkim taksistima s obzirom na to da su joj u Turističkoj zajednici napomenuli da bi, tijekom sljedećeg posjeta, trebala koristiti usluge službenih taksija.

- S obzirom na to da sam prvi put posjetila Zagreb, nisam znala da postoje različite vrste taksija. Imala sam nesreću da sam izabrala pogrešan. Sada sam naučila - kaže Novozelanđanka kojoj je ovo bio i prvi put da je u Europi sjela u taksi.

Inače je, kaže, koristila javni prijevoz ili je pješačila.

No, vrati li se Carol u Hrvatsku, ipak neće morati pješačiti.

"Nastavno na vaš članak o zagrebačkom vozaču taksija koji je vožnju taksija naplatio 1500 eura, naš klijent Wizi taxi želi gospođi dati taxi vožnje u toj vrijednosti sljedeći put kad posjeti Hrvatsku (a kako čujemo iz najava HTZ-a i ministra turizma, to bi se moglo uskoro dogoditi)", poručuju iz Wizija i dodaju da, iako postoje loši taksisti, oni su rijetkost na našim ulicama.

- Dragi Bože! To je uistinu velikodušno od njih - ne skriva uzbuđenje Carol Cowan, a ne propušta ni priliku za šalu: - Pretpostavljam da će vožnja biti duža od kilometra?

Upitali su je i je li primila ispriku taksista Ivana Madžara, koji joj je prije dva dana na račun uplatio 1350 eura.

- Nisam dobila nikakvu ispriku, no zahvalna sam što mi je vratio većinu novca. Ipak je zadržao 156 eura, pa pretpostavljam da i dalje misli da može naplaćivati ljudima sulude iznose. Vjerujem da je novac vratio samo zbog publiciteta koji je izazvao vaš članak i na tome sam vam jako zahvalna - objašnjava Carol, koja je posljednjih tjedan dana postala zvijezda u hrvatskim medijima.

Priznaje da nije odgovorila svima koji su o njezinu iskustvu htjeli čuti iz prve ruke.

- Nisam vidjela potrebu stalno ponavljati isto - govori za Jutarnji i dodaje da su je nasmijavale različite verzije koje je mogla čitati u medijima.

Uz Turističku zajednicu grada Zagreba, Carol je kontaktirala i zagrebačka policija.

- Danas su me kontaktirali iz zagrebačke policije i pitali jesam li dobila povrat novca, i s veseljem sam mogla potvrdno odgovoriti.

Hoće li opet posjetiti Hrvatsku?

- Ljubaznost i suosjećanje koje su mi iskazali ljudi iz Hrvatske zaista su me dirnuli i svakako želim ponovno doći. Osim tih nekoliko dana u Zagrebu, imala sam lijepa iskustva, a znam da sam vidjela vrlo malo vaše prekrasne zemlje i da ima još mnogo toga za otkriti - kaže Novozelanđanka i otkriva da njezini problemi sa snalaženjem u Zagrebu nisu završili nesretnom vožnjom od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice.

- Propustila sam stvari koje sam planirala vidjeti u Zagrebu jer sam potrošila mnogo vremena na otkazivanje svih rezervacija koje sam prethodno napravila za ostatak putovanja, a zatim sam jutro provela pokušavajući naći autobusni kolodvor kako bih znala gdje trebam ići kad budem išla na aerodrom... Hodala sam po gradu pokušavajući pratiti karte na Googleu, ali nisam znala kako to pravilno koristiti i na kraju sam hodala 3 sata umjesto planiranih 38 minuta! - dodaje.