Turistkinja tvrdi: Taksist u Hrvatskoj mi je naplatio 1506 eura za 1.5 kilometar vožnje

Novozelanđanka Carol Cowan tvrdi da je krajem svibnja prevarena u Zagrebu, kada joj je taksist za kratku vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice naplatio čak 1506 eura. O svemu je govorila za Jutarnji list.

Cowan je u Hrvatsku stigla 20. svibnja, a nekoliko dana kasnije došla je u Zagreb. Ondje je pokušala zaustaviti taksi u blizini kolodvora, gdje joj je prišao muškarac kraj automobila bez oznaka. Iako joj je bilo čudno što ju je odmah pozdravio na engleskom, povjerovala mu je kada je rekao da je taksist.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozač je naveo da prima samo gotovinu, no budući da je imala svega 65 eura, pristala je platiti karticom. "Primijetila sam da taksimetar pokazuje 42, a kasnije već 85 eura. Pitala sam ga je li to u eurima, a on mi je pokazao cjenik, no slova su bila presitna da ih pročitam", ispričala je Cowan.

Na odredištu je taksimetar pokazivao 185 eura. Vozač joj je tada ponudio "popust" i rekao da će platiti 150 eura. Donio je kartični uređaj, a zatim joj, kako tvrdi, sam umetnuo karticu i podigao terminal iznad njezine razine očiju. "Unijela sam PIN, vratili su mi karticu i otišli. Kasnije sam primijetila da nisam dobila račun, a nakon provjere vidjela sam da je s kartice skinuto 1506 eura", kaže Cowan, koja je odmah prijavila slučaj banci i pokušala pronaći policijsku postaju.

Jutarnji list kontaktirao je vlasnika obrta za autotaksi prijevoz Ivana Madžara, na čije je ime išla transakcija. On tvrdi da ženu nije vozio on, već drugi taksist kojem je posudio kartični uređaj. "Padala je kiša, nisam gledao što čovjek upisuje u aparat. Ako je riječ o kaznenom djelu, policija će odraditi svoj posao", rekao je Madžar, dodavši da ga policija zasad nije kontaktirala.