Trener Slavena: "Hajduk, sjajna ekipa..."

U Koprivnici su Slaven Belupo i Hajduk odigrali bez pogodaka (0:0) u susretu 12. kola SuperSport HNL-a. Ovim bodom Splićani su ponovno zasjeli na vrh ljestvice s 26 bodova, dok je Slaven preskočio Lokomotivu i sada drži treće mjesto sa 17 bodova.

Trener domaćih Mario Gregurina bio je zadovoljan izdanjem svoje momčadi: "Čestitam dečkima, odigrali smo vrlo dobru utakmicu. Uspjeli smo ograničiti Hajduk, koji je sjajna ekipa. Iako smo ostali s igračem manje, pokazali smo karakter i zaslužili ovaj bod. Sad se okrećemo Lokomotivi", rekao je.

Utakmica je, unatoč rezultatu, bila borbena i dinamična. "Obje momčadi igraju moderan nogomet s puno trke i intenziteta. Teško je u takvom ritmu imati potpunu kontrolu, ali mislim da su gledatelji mogli uživati", dodao je Gregurina.

Slaven je u susret krenuo agresivno, što je trener objasnio željom da ekipa pred domaćom publikom pokaže stav i energiju. "Kad smo fizički malo pali, morali smo se sabrati i organizirati. I to smo napravili", kazao je.

Koprivničani su ovim remijem prekinuli niz poraza protiv Hajduka i upisali prvi ovosezonski susret bez primljenog gola. "Svi su igrači dali svoj maksimum, nitko ne odskače jer smo djelovali kao pravi tim. Hajduk je fantastična momčad, kapa dolje, ali ovaj rezultat pokazuje da i mi rastemo", zaključio je Gregurina.