Slaven Belupo – Hajduk 0-0: Podjela bodova u Koprivnici, Durdov nije uspio donijeti pobjedu u zadnjim sekundama, no Bijeli svejedno idu na čelo ljestvice

Na koprivničkom stadionu danas od 16 sati Slaven Belupo i Hajduk u sklopu 12. kola SuperSport HNL-a igrali su pred rasprodanim tribinama. Očekivala se sjajna atmosfera jer obje momčadi ušle u utakmicu u vrlo dobroj formi i s visokim ambicijama. Splićani su u Koprivnicu stigli kao drugoplasirana momčad prvenstva. Imali su isti broj bodova kao i Dinamo, ali i nešto lošiju gol-razliku te pritom utakmicu manje. Slaven Belupo je prije utakmice bio na četvrtom mjesto ljestvice, s jednakim brojem bodova kao i trećeplasirana Lokomotiva, što dodatno pojačava značaj današnjeg dvoboja.

U 3. minuti Mitrović je prošao Hodaka i krenuo prema Hajdukovu golu, no Šarlija je bio dobro postavljen za ubačaj. U 6. minuti Ivušić je pred svojim golom upao u velike probleme, Jagušić mu je presjekao izbačaj, ali naposljetku je blokiran i udarac Caimacova. Uslijedio je još jedan Jagušićev pokušaj, iznad gola. U 8. minuti još jedna sjajna akcija domaćina, Mitrović je dobro ubacio, Krušelj je naciljao gol Bijelih, ali Ivušić je bio dobro postavljen. Hodak je u 13. minuti zaradio žuti karton .

Rebić je u 18. minuti uputio prvi udarac Hajduka, snažno, ali neprecizno. Krovinović je dvije minute kasnije izveo slobodan udarac s 25 metara, lopta je otišla pored gola. Rebić je u 22. minuti skrivio prekršaj u opasnoj zoni, Jagušić je snažno pucao iz slobodna udarca, od živog se zida lopta odbila u korner, a Mitrovićev je ubačaj nakon toga otišao u gol-aut. U 25. minuti veliki promašaj Šege, Rebićeva lopta je nakon Almenina odličnog dodavanja došla do njega na 4 metra od Čovića, no neometani Šego je nije uspio zahvatiti. Uslijedio je kraći prekid zbog sudara glavama. Rebić je u 29. minuti naciljao Almeninu glavu, no udarac je više izgledao kao dodavanje.

Krovinović je u 33. dobro presjekao ubačaj Caimacova. Šuto i Agbekpornu su potom požutjeli pri zaustavljanju Rebića i Šege. Rebić je ostao ležati uz bolnu grimasu, ali uskoro se vratio u igru. Almena je ubacio, igrači Belupa izbacili slobodnjak u novi korner. Za to je vrijeme Torcida lijepu koreografiju posvetila herojima Vukovara. Hodak je u 43. napravio prekršaj na Mitroviću, ali Belupo nije dobro iskoristio slobodan udarac. Ivušić je boksao Krušeljev pokušaj, a zatim se razvila kontra Hajduka, no Rebićev je ubačaj blokiran. Čoviću je potom ispala lopta i sretno za Belupo odbila se izvan granica terena, što je ujedno bila posljednja prilika u prvome dijelu.

U nastavak utakmice ušlo se manje agilno nego početkom prvoga poluvremena, ali podrška s tribina nije izostala, na stadionu je 3077 gledatelja. Vrlo aktivnom Jagušiću u 56. minuti pružena je liječnička pomoć. Minutu kasnije Rebić se pokušao osloboditi za udarac, samo do bloka. Krovinovićev je udarac završio kao udarac iz kuta za Hajduk, Rebić je potom snažno opalio, ali direktno u Čovića. U 60. minuti Čović je morao boksati opasan Rebićev ubačaj, još je i Šego naletio na njega. U 61. minuti kod Belupa su izišli Agbekpornu i Caimacov, a ušli Ćubelić i Crepulja. Jagušić je u 64. sam pokušao ugroziti Ivušića, uz poprilično negodovanje svoga trenera. Minutu kasnije pokušao je s 40 metara ugroziti Ivušića koji se malo odmaknuo od svojih vrata, bez učinka.

Vrijedni Rebić u 69 minuti napustio je igru, a ušao je Bamba. U 74. minuti ogromna prilika za Slaven Belupo, Nestorovski je petom ostavio za Ćubelića koji je snažno pucao sa šesnaest metara i zatresao vanjski dio mreže. Potom je kod Bijelih Kalik zamijenio Pajazitija. Almena je u 77. minuti previsoko ubacio iz slobodna udarca. U 79. minuti Nestorovski se zalijepio u Šarliju i bacio na teren, Šarlija to nije doživio duhovitim. Filipović je zamijenio Mitrovića u 80. minuti, ali nije se dugo zadržao na terenu – njegov pogibeljni start na Bambi bio je za nedvojbeni crveni u 81. i u šoku ostavio čak i trenera Belupa.

Kod Hajduka je Karačić u 84. zamijenio Hodaka, a Durdov Almenu. Krovinović je potom previsoko pucao s 30 metara. Zatim je kod domaćina izišao Šuto, a ušao Liber. Jagušić i Sigur cijelu su utakmicu bili na rubu trzavica u duelima, tako se nastavilo i pred kraj. Durdov je zapucao u 88. minuti, ali od bloka se lopta odbila do vratara Čovića. Četvrti sudac pokazao je 7 minuta nadoknade. Krovinovićev je udarac iz treće minute nadoknade opet otišao nebu pod oblake. S druge je strane bezopasno pucao Nestorovski. Na rubu šesnaesterca Krušelj je pokušavao zaustaviti Bambu i usput je zaradio žuti karton. Krovinović je u 6. minuti nadoknade našao usamljenog Durdova, no njegov je udarac skinut s gol-linije. Liber je s druge strane pucao previsoko. I onda još jedno kidanje živaca Hajdukovih navijača, sjajan pokušaj Durdova u zadnjim sekundama, pored gola.

Zanimljiva utakmica s nekoliko odličnih prilika s obje strane završila je podjelom bodova, a Hajduk ovim remijem dolazi na čelo ljestvice s bodom više ispred drugoplasiranog Dinama.

SLAVEN BELUPO: Čović, Krušelj, Božić, Kovačić, Zuta, Agbekpornu, Caimacov, Šuto, Jagušić, Mitrović, Nestorovski.

Klupa: Marković, Jakir, Barać, Međimorec, Katalinić, Išasegi, Crepulja, Ćubelić, Liber, Lepinjica, Filipović, Bošnjak.

HAJDUK: Ivušić, Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović, Sigur, Pajaziti, Krovinović, Almena, Rebić, Šego.

Klupa: Silić, Fesyuk, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Raci, Melnjak, Bamba, Brajković, Karačić, Durdov, Skoko.