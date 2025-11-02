Trener Hajduka: "Šteta što nismo iskoristili neku od izglednih prilika"

U susretu 12. kola SuperSport HNL-a momčadi Slaven Belupa i Hajduka odigrale su bez pogodaka, 0:0. Ovim remijem Splićani su ponovno zasjeli na vrh ljestvice s ukupno 26 bodova, jednim više od Dinama, dok se Slaven Belupo popeo na treće mjesto s 17 bodova, također jednim više od Lokomotive. Nakon utakmice, trener Hajduka Gonzalo Garcia iznio je svoje dojmove.
"Utakmica je bila zahtjevna. Slaven Belupo je igrao s puno energije, a mi smo postupno podizali razinu igre kako je susret odmicao. Nije bilo jednostavno jer su imali jasan plan i tražili fizičke duele. U drugom poluvremenu bili smo mirniji i imali bolju kontrolu nad igrom. Šteta što nismo iskoristili neku od izglednih prilika koje smo stvorili. Mislim da domaćin nije imao ozbiljnijih šansi. Zadovoljan sam nastupom ekipe, ali ne i konačnim rezultatom", rekao je Garcia.
Na pitanje o velikom promašaju Šege u prvom dijelu susreta, Garcia je odgovorio:
"Da, teren je bio u lošem stanju, šesnaesterac pun vode i vrlo sklizak. U normalnim okolnostima to sigurno ne bi promašio. Ipak, ponovno je odradio sve što sam tražio – puno je trčao, bio agresivan i angažiran."
Dotaknuo se i taktike protivnika:
"Znali smo da Slaven Belupo igra agresivno i da su puni energije. Trener Gregurina odlično je pripremio utakmicu. Unatoč tome, pokazali smo da se možemo nositi s njihovim tempom. Ipak, razočaran sam jer smatram da su moji igrači zaslužili više od jednog boda."
Na pitanje o trenutnom vodstvu ispred Dinama, Garcia je poručio:
"Još je prerano za velike zaključke. Mislim da smo svaki bod koji imamo pošteno zaslužili. Možda smo mogli imati i koji više s obzirom na našu igru. Najvažnije je da napredujemo, da rastemo kao momčad i da pokazujemo glad za pobjedama."
Zaključno je komentirao i bodovni učinak u posljednje četiri utakmice:
"Deset bodova iz četiri utakmice svakako je dobar rezultat, ali mislim da smo danas mogli uzeti još dva. Nisam u potpunosti zadovoljan svim izvedbama, no općenito jesam. Nije lako stalno gostovati, putovati i igrati na teškim terenima, poput onog u Vukovaru."