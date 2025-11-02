ANKETA Jeste li zadovoljni igrom i bodom Hajduka u Koprivnici?

Close Menu

Slaven Belupo i Hajduk bez pogodaka u Koprivnici
Stadion u Koprivnici

U susretu 12. kola SuperSport HNL-a, momčadi Slavena Belupa i Hajduka odigrale su utakmicu bez golova — završilo je 0:0.

Slaven Belupo – Hajduk 0-0: Podjela bodova u Koprivnici, Durdov nije uspio donijeti pobjedu u zadnjim sekundama, no Bijeli svejedno idu na čelo ljestvice

Ovim bodom Splićani su ponovno zasjeli na vrh ljestvice s ukupno 26 bodova, jednim više od Dinama, kojeg su preskočili današnjim remijem.

S druge strane, Slaven Belupo je ovim rezultatom pretekao Lokomotivu i sada se nalazi na trećem mjestu s 17 bodova — također jednim više od zagrebačkog kluba.

Jeste li zadovoljni igrom i bodom Hajduka u Koprivnici?

