TOTALNI KOLAPS KOD SPLITA Ljudi satima stoje u kolonama, izlaze iz auta i vježbaju na krovu vozila

Prometni kaos koji je danas zahvatio istočni ulaz u Split ne jenjava, a redakcija i dalje prima nove dojave i snimke čitatelja koji su zapeli u nepreglednim kolonama iz smjera Podstrane, ali i iz još udaljenijih mjesta prema Splitu.

Već ranije stizale su informacije o dugim zastojima i gotovo potpunom prometnom kolapsu, a prema novim porukama s terena situacija je u međuvremenu postala još teža. Mnogi vozači javljaju da prema Splitu putuju satima, dok se kolona pomiče tek minimalno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Put prema Splitu pretvorio se u iscrpljujuće čekanje

Čitatelji opisuju kako su u kolonama proveli velik dio dana, osobito oni koji iz Podstrane i okolice pokušavaju doći do Splita. Kolone su na pojedinim dijelovima toliko duge da se dojam potpunog zastoja osjeća kilometrima, a brojni građani javljaju da ovakav kaos na ovoj prometnici dugo nisu doživjeli.

Zbog sporog pomicanja kolone mnogi su izašli iz svojih vozila kako bi predahnuli, protegli noge i barem nakratko se odmaknuli od iscrpljujućeg čekanja u automobilima.

Neki su se u cijeloj situaciji pokušali i zabaviti pa su, prema novim snimkama koje dobivamo od čitatelja, pojedinci čak vježbali na krovu vozila dok su čekali da se promet napokon pokrene. Nesvakidašnji prizori najbolje svjedoče koliko je stanje na terenu izvanredno i koliko dugo ljudi ostaju zarobljeni u koloni.

Od Splita preko Podstrane do Omiša – danas vlada totalni kaos

U svakom slučaju, danas je na prometnici od Splita, preko Podstrane i u smjeru Omiša pravi prometni kaos. Vozači satima stoje, kolone se sporo pomiču, a nove dojave i snimke s terena potvrđuju da je riječ o jednom od težih prometnih dana u splitskoj okolici.

Građanima koji se kreću ovim pravcem preostaje tek dodatni oprez i mnogo strpljenja, jer se stanje na cesti tijekom dana pretvorilo u potpuni kolaps.