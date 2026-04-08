Čitatelj iz kolone: "U gotovo 40 minuta jedva smo se pomaknuli, gužva se proteže kilometrima"

Jutrošnje prometne nesreće na istočnom ulazu u Split izazvale su potpuni prometni kolaps, a prema dojavama čitatelja stanje na terenu i dalje je iznimno teško.

Redakciji se tijekom prijepodneva javio čitatelj koji se našao usred zastoja i opisao gotovo nevjerojatne prizore s ceste. Kako navodi, nakon izlaska iz područja kod hotela Lav u 17 minuta nije se uspio pomaknuti ni deset metara.

Ni nešto kasnije situacija se, prema njegovim riječima, nije bitno popravila. Nakon 38 minuta vožnje, odnosno stajanja u koloni, još uvijek nije stigao ni do predjela kod Stobreča, a procjenjuje se da se iza njega kolona proteže kilometrima. Dodatne dojave s terena govore da se zastoj protegao gotovo do Svetog Martina.

Prema ranijim informacijama s terena, kolona vozila pružala se od hotela Lav prema glavnom ulazu u Split, dok su na mjestu događaja intervenirali hitna pomoć i policija. Okolnosti nesreća u trenutku objave još nisu bile poznate, no prve informacije upućivale su na manje sudare koji su, unatoč tome, izazvali velike posljedice u prometu.

Vozačima koji se kreću tim dijelom grada savjetuje se dodatan oprez i strpljenje dok se promet ne normalizira. Prema svjedočanstvima čitatelja, stanje na ulazu u Split i dalje je iznimno opterećeno, a jutarnja špica dodatno je pogoršala već ionako tešku situaciju.