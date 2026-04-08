Kilometarska kolona na ulazu u Split: Zbog jutrošnjih nesreća sve je paralizirano. Pogledajte ovo

Jutros su se na istoku Splita, u blizini Kamena, dogodile dvije prometne nesreće koje su izazvale velike poteškoće u prometu i ogromne gužve na ulazu u grad iz smjera Podstrane i Omiša.

Kako doznajemo, kolona vozila proteže se kilometrima, od hotela Lav pa sve do glavnog ulaza u Split u Ulici ZNG, zbog čega vozači jutros gube mnogo vremena pokušavajući doći do grada.

Za sada detalji o okolnostima prometnih nesreća nisu poznati, no prema prvim informacijama najvjerojatnije je riječ o lakšim nesrećama u kojima je nastala veća materijalna šteta.

Na terenu su djelatnici Hitne medicinske pomoći i policijski službenici.

Vozače se poziva na dodatan oprez i strpljenje dok se situacija na toj dionici ne normalizira.