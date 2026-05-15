"Sveti Oče, čekamo Vas u Hrvatskoj, u Solinu ali Vi ne morate doći pješke": Solinski vatrogasac nakon 1219 kilometara nasmijao Papu i pozvao ga u Hrvatsku

Nakon 34 dana i 1219 kilometara, solinski vatrogasac Josip Grgić stigao je u Rim. Vatrogasac Javne vatrogasne postaje Grada Splita i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Solin uputio se, početkom travnja, na najteže hodočašće – pješke do Rima, do groba solinskih mučenika. Grob se nalazi u maloj kapelici iza bazilike sv. Ivana Lateranskog. Tu se čuvaju sjećanja na četiri svećenika iz Solina: Dujma, Fausta, Venancija i Anastazija.

Danas je Grgića primio solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević kako bi mu čestitao na njegovom pothvatu. Cijela priča je još zanimljivija jer se danas slavi blagdan Solinskih mučenika.

- Prošle godine, nakon Camina odlučio sam ići u Rim. Nisam baš nešto puno planirao jer jako puno su mi pomogle kolege vatrogasci. Na cijelom putu sam nailazio na podršku kolega koje su mi organizirale smještaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je nazvao svog kolegu u Italiji te ga zamolio za pomoć ako mi negdje zatreba bilo kakva logistička pomoć. I oni su, zaista, izašli ususret, pojašnjava Grgić.

Kako nam priča, cijeli put je prošao jako dobro, osim umora i žuljeva, i jednog para pokidanih cipela ali na Apeninima je imao i bliski susret sa psima čuvarima koji su ga skoro napali. Kroz smijeh priča kako mu nije bilo svejedno ali psi su samo branili stado ovaca jer je prolazio rutom gdje prolaze i ovce. Osim tog nemilog događaja, kaže, kako je imao puno vremena za razmišljanje i molitvu.

- Mene je najviše fascinirala činjenica kako su mi pomagali vatrogasci koje nikad u životu nisam vidio. Čak, su mi davali i više nego što imaju. Moram spomenuti vatrogasce iz Senja jer to mi se baš urezalo kao jedna jako lijepa gesta. Njihova vatrogasna postrojba je jako derutna, u staroj zgradi s nekim pomoćnim ležajevima koji su jako neudobni. Oni sami znaju koliko su ležajevi neudobni, te su za mene donijeli krevet kako bih mogao odmoriti. I to me baš dirnulo, priča Grgić.

Njegovo putovanje nije završilo dolaskom u Rim. Josip je u nedjelju prisustvovao papinom Angelusu.

- Biskup Jure Bogdan me nagovorio da ostanem na audijenciji ali sam dobio i ulaznicu za osobni susret s Papom. Bila mi je čast te sam ga zamolio da blagoslovi mene, sve vatrogasce i Hrvate. Bio je upoznat s mojim hodočašćem i znao je koliko sam dugo pješačio. Pozvao sam ga da nas posjeti, pojašnjava Grgić.

- Sveti Oče, čekamo Vas u Hrvatskoj, u Solinu ali Vi ne morate doći pješke. Na te moje riječi Papa se nasmijao od srca, pojašnjava nam.

- Odustajanje zbog slabosti glave nije dolazilo u obzir. Bio sam skoncentriran tijekom puta ali kad sam došao u Rim i završio s putom, u glavi mi je samo bilo - hoću kući. Odmah sam tražio let za doma ali eto, ostao sam dan-dva, kako bi obišao još neke znamenitosti koje bi bilo šteta ne posjetiti kad sam već tu, priča nam Josip.

Gradonačelnik Ninčević bio je ponosan na ovaj pothvat te je ovom prilikom Josipu uručio darove i poklon bon od 1000 eura, kako bi refundirao dio troškova.

- Baš sam ponosan na našeg sugrađanina koji je krenuo stopama solinskih mučenika i poklonio se njihovim kostima. Zaista, nije bilo lako odlučiti se na ovoliki put, te ga realizirati bez teškoća i povreda. Kroz cijeli put Josip je promovirao naš grad i hvala mu na tome, zaključio je Ninčević.