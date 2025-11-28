Sučeljavamo Marinića i Peršića: Gradnja na Marjanu tema je prvog Dalmacija Danas DUELA

Od sljedećeg tjedna kreće nova rubrika iz studija redakcije Dalmacije Danas. Radi se o emisiji "Dalmacija Danas DUEL". U pet emisija koje se emitiraju uživo ugostit ćemo po dva gosta kojima ćemo suprotstaviti teme od interesa za grad Split.

Prvi gosti našeg studija bit će Srđan Marinić, gradski vijećnik i predsjednik Društva Marjan te Ivan Peršić, tajnik Udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu".

Tema emisije bit će gradnja na Marjanu, a naši gosti prvi put će uživo sučeliti svoje stavove upravo u ovoj emisiji.

Marinić i Peršić najisturenije su osobe u javnosti kada je u pitanju izgradnja na Marjanu, a mi ćemo ih sučeliti s aktualnim pitanjima kojih ne nedostaje.

Emisija kreće uživo u utorak (2. prosinca) u 19 sati i bit će dostupna na DalmacijaDanas YouTube kanalu i portalu.

Sljedeće emisije bit će emitirane 9.12., 13.12., 16.12, a posljednja 20.12. Teme će biti obnova ili izgradnja novog Hajdukovog stadiona, budućnost hotela na Duilovu, turisti u stambenim zgradama, i aktualni politički trenutak u Splitu.