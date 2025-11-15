"Ovo nije halucinacija, nego dokaziva istina": Srđan Marinić nam otkriva, kako kaže, stravične razmjere bespravne gradnje, manipulacija, prikrivanja i dvadesetogodišnje borbe za Marjan. Evo što nam je sve rekao...

Marjan, vječni simbol Splita i njegova zelena pluća, ponovno je u središtu jedne od najžešćih javnih rasprava posljednjih godina. Gradonačelnik Tomislav Šuta našao se u središtu tog kompleksnog spleta interesa, naslijeđenih propisa i snažnih emocija, dok javnost sve glasnije zahtijeva jasne argumente, zakonitost postupaka i transparentnost odluka.

Nakon što je predsjednik Udruge vlasnika zemljišta na Marjanu, Ivan Peršić, u intervjuu za Dalmaciju Danas iznio stavove udruge, odbacio optužbe o "ilegalnoj gradnji" te doveo u pitanje zakonitost postojećih akata o zaštiti, u javnosti je dodatno produbljena polemika o statusu Park-šume i budućem upravljanju ovim područjem.

Peršić tvrdi kako vlasnici ne traže građevinske dozvole, već "zakonite akte" – od regulacije prometovanja do novog osnivačkog akta i GUP-a – dok istovremeno proziva institucije zbog, kako kaže, dugogodišnjih nepravilnosti i neusklađenosti propisa.

S druge strane, dugogodišnji aktivist za Marjan i nezavisni gradski vijećnik s liste Centra, Srđan Marinić, upozorava na "tihu urbanizaciju", moguća prikrivanja interesnih skupina i opasnost od manipulacija prostornim planovima. Dok Peršić tvrdi da su njihove inicijative vođene isključivo zakonitošću, Marinić upozorava na posljedice koje bi takvi zahtjevi mogli imati za zaštitu Park-šume, prostorni razvoj Splita i javni interes.

Upravo zato, u nastavku donosimo razgovor u kojem Srđan Marinić detaljno odgovara na navode iz Peršićeva intervjua ranije objavljenog na Dalmaciji Danas.

"Ovim putem reagiram na objavljeni članak u kojem me se proziva i diskreditira te se moji navodi o problemu bespravne gradnje i pokušajima legalizacije na području Park-šume Marjan nazivaju 'halucinacijama'. Iznosim konkretne i provjerljive činjenice, potkrijepljene službenim dokumentima", kazao nam je u početku Marinić te je nastavio:

"128 čestica s evidentiranom nezakonitom gradnjom: Unutar obuhvata zaštićenog dijela prirode Park-šuma Marjan evidentirano je najmanje 128 katastarskih čestica na kojima je registrirana najmanje jedna nezakonito izgrađena građevina. Za svaku od tih čestica postoje materijalni dokazi da se radi o bespravnoj gradnji.

67 rješenja o uklanjanju: Državni inspektorat RH donio je 67 rješenja o uklanjanju. Dokumentacija o tim rješenjima, iako radi zaštite osobnih podataka nije javno objavljena, dostupna je institucijama i redakcijama na uvid.

505 vlasnika zemljišta na 484 čestice traži isključenje iz zaštićenog područja: Većina navedenih nezakonitih građevina izgrađena je upravo na privatnom zemljištu za koje udruga vlasnika zemljišta sudskim putem traži isključenje iz zaštićenog područja Park-šume Marjan. To jasno upućuje na motive i ciljeve udruge.

Obavijest gradonačelniku Splita gosp. Šuti: O razmjerima bespravne gradnje i broju bespravnih graditelja službeno je obaviješten i gradonačelnik gosp. Šuta dopisom od 4. kolovoza 2025. godine, uz detaljan popis svih relevantnih podataka.

Nezakonita gradnja u zaštićenom dijelu prirode je kazneno djelo protiv okoliša: Čl. 212. Kaznenog zakona – gradnja protivno propisima u zaštićenom dijelu prirode i kulturnom dobru – jest kazneno djelo protupravne gradnje u grupi kaznenih djela protiv okoliša. Službena osoba koja tijekom obavljanja svoje dužnosti sazna za kazneno djelo, a ne prijavi ga, čini kazneno djelo neprijavljivanja kaznenog djela iz čl. 302. st. 2. KZ-a.

Odbijanje VUS-a:

Želja udruge vlasnika zemljišta za isključenjem iz zaštite već je naišla na odbijanje. Visoki upravni sud RH (VUS) presudom iz 2024. godine odbio je zahtjev vlasnika zemljišta na Marjanu. Ovu je vijest prenio i sam portal Dalmacija Danas", rekao je Marinić za Dalmaciju Danas.

Tvrdi da njegov stavi nije temeljen na "halucinacijama", već na provjerljivim činjenicama.

"Umjesto diskvalificiranja onih koji upozoravaju na problem, očekujem da se vlasnici i relevantne institucije suoče s ovim poraznim podacima. Moj stav nije temeljen na 'halucinacijama', već na provjerljivim činjenicama o devastaciji okoliša i zaštićenog dijela prirode Park-šume Marjan", kaže i nastavlja:

"Građevinska dozvola za bespravnu gradnju zove se "rješenje o izvedenom stanju" – gosp. Peršić skriva podatke

Gosp. Peršić je naveo da 'ne zna da je ijedan član udruge tražio kakvu građevinsku dozvolu, a ne zna ni da itko planira'. Ovakvim izjavama gosp. Peršić perfidno obmanjuje javnost i skriva ključne podatke. Činjenica je da građevinska dozvola za nezakonito izgrađene zgrade nosi naziv – rješenje o izvedenom stanju.

Unutar obuhvata Park-šume Marjan čak 108 vlasnika, suvlasnika ili posjednika zemljišta zahtijevalo je izdavanje akta kojim traže ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade (rješenje o izvedenom stanju). Štoviše, i dopredsjednik udruge, gospodin Emilijo Jurković, bespravni je graditelj koji je za svoju nezakonito izgrađenu zgradu tražio ozakonjenje (podnio je zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju). Njegov zahtjev odbijen je od strane Grada Splita, ministarstva i Upravnog suda u Splitu, a trenutno vodi postupak pred Visokim upravnim sudom u kojem osporava granice Park-šume Marjan (podaci poznati redakciji).

Stoga su tvrdnje o 'neznanju' o dozvolama, u najmanju ruku, neistinite i ciljano prikrivaju pokušaj legalizacije bespravne gradnje na zaštićenom području Park-šume Marjan", naglasio je za Dalmaciju Danas.

Tvrdi da više od 30 odvjetničkih ureda zastupa bespravne graditelje na Marjanu.

"Na upit o uključenosti više od 30 odvjetničkih ureda u postupke skidanja zaštite, odgovoreno je da Udrugu zastupaju samo dva odvjetnika. Time se ponovno manipulira kontekstom. Nesporna je činjenica da je 108 vlasnika zemljišta, koji su ujedno i bespravni graditelji, pojedinačno angažiralo više od 30 različitih odvjetničkih ureda. Ti uredi zastupaju ih u sudskim postupcima kojima pokušavaju osporiti:

– rješenja Grada Splita i ministarstva kojima se odbija ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,

– rješenja Državnog inspektorata o uklanjanju bespravnih zgrada,

– rješenja o proglašenju zaštićenog dijela prirode Park-šuma Marjan.

Pri tome se prešućuje i činjenica da je Visoki upravni sud (VUS) već donio desetak presuda kojima potvrđuje ispravnost presuda Upravnog suda, ministarstva i Grada Splita, a kojima je zahtjev bespravnih graditelja za ozakonjenjem odbijen te je time već utvrđena sudska praksa u postupcima odbijanja ozakonjenja u Park-šumi Marjan.

Tvrdnja da se radi o 'smiješnoj' brojci stoga je samo još jedan pokušaj prikrivanja opsega pravne borbe koju vlasnici zemljišta vode protiv zaštite Park-šume Marjan", ističe.

Tvrdi da Hrvatski zakoni smetaju onima koji su se o njih ogriješili.

"Na ponovljeno retoričko pitanje tajnika Udruge, gospodina Peršića: 'Kome smetaju hrvatski zakoni? Nama ne.', odgovaram: Hrvatski zakoni smetaju onima koji su nezakonito gradili na zaštićenom području. Hrvatski zakoni smetaju onima koji su tražili ozakonjenje (rješenje o izvedenom stanju) za više od 100 nezakonito izgrađenih objekata, a ti su im zahtjevi odbijeni. Hrvatski zakoni smetaju onima koji sudskim putem pokušavaju srušiti rješenja o uklanjanju svojih bespravnih zgrada. Hrvatski zakoni smetaju onima koji su angažirali više od 30 odvjetničkih ureda u svrhu obrane svojih nezakonitih postupanja. Stoga tvrditi da vlasnicima zemljišta ne smetaju hrvatski zakoni, dok istovremeno Udruga sustavno okuplja i pravno zastupa stotine vlasnika koji agresivno pokušavaju osporiti zaštitu Park-šume Marjan, legalizirati svoju bespravnu gradnju te oboriti rješenja o uklanjanju, nije samo cinizam, već izravno ruganje ustavnom poretku i pravnoj državi", govori u razgovoru za Dalmaciju Danas.

Kaže da je priča o poljoprivredi Trojanski konj za ilegalnu urbanizaciju jer Zakon o zaštiti prirode zabranjuje prometovanje izvan cesta!

"Na tvrdnje o 'nebuloznim tvrdnjama' i 'halucinacijama' te izjavu 'Nemoguće je preko poljoprivrede doći do legalizacije' odgovaram: Problem nije u poljoprivredi, već u korištenju poljoprivrede kao Trojanskog konja za puzajuću urbanizaciju Park-šume Marjan. Više puta se u javnosti ponavljalo kako Javna ustanova brani dolazak vlasnicima do njihovih domova ili poljoprivrednih zemljišta. Pritom se izostavlja ključan podatak: radi se o dolasku motornim vozilima koje vlasnici zemljišta žele parkirati na svojim zemljištima. Efektnije i dramatičnije zvuči kad kažete 'ne daju nam doći do naših zemljišta' bez spominjanja motornih vozila. Nitko ne brani bavljenje poljoprivredom, ali to ne podrazumijeva da se svim vlasnicima i suvlasnicima treba omogućiti dolazak i parkiranje motornim vozilima na zemljištima koja su pod zaštitom. Kad bi se to dopustilo, 'park-šuma' ubrzo bi postala 'parking-šuma', a to je protivno zakonima RH. Čl. 139. Zakona o zaštiti prirode utvrđuje jasnu zabranu: 'U zaštićenim područjima zabranjene su osobito sljedeće radnje: – voziti i/ili parkirati vozila izvan površina namijenjenih za vožnju ili parkiranje.'

Ne postoji zakon koji omogućava vlasnicima nekretnina da do svojih nekretnina, zemljišta ili zgrada dođu motornim vozilima, ako se njihove nekretnine nalaze unutar pješačkih zona. Kad bi postojao takav zakon, nigdje ne bi postojale pješačke zone u kojima je zabranjena vožnja motornim vozilima. Upravo zato se u cijelom svijetu povećavaju pješačke i zelene površine.

Nažalost, 'zahvaljujući' vlasnicima zemljišta u Splitu moramo sudskim putem dokazivati (i dokazano je) da su rampe na glavnim ulazima u Park-šumu Marjan, koje stoje još od 1983. godine, postavljene u skladu sa zakonima RH. Važeći GUP utvrdio je još 2006. da su svi putevi unutar Park-šume Marjan pješački pravci, osim uz iznimku dijela Meštrovićevog šetališta, ulice V. Lisinskog, dijela Sustipanskog puta i dijela Puta Bena.

Nažalost, upravo je neovlašteno širenje i betoniranje pješačkih puteva, kako bi se omogućio dolazak motornim vozilima do zemljišta u privatnom vlasništvu, omogućilo nekontroliranu bespravnu gradnju koja je posebno bila izražena u razdoblju od 2000. do 2010. godine", detaljan je Marinić.

Ističe da nitko ne brani poljoprivredu, ali se brani ilegalna sječa stabala i krčenje šume!

"U članku je navedeno da se gradonačelnik zalaže za vrednovanje tradicionalne poljoprivrede. To je u redu, ali ta izjava koristi se kao paravan za plasiranje još jedne laži – da se vlasnicima onemogućava bavljenje poljoprivredom. Činjenica je da nitko privatnim vlasnicima zemljišta ne brani bavljenje poljoprivredom na postojećim poljoprivrednim površinama. Ono što se brani jest ilegalna sječa stabala i krčenje šume i prirodne vegetacije uz izliku privođenja poljoprivredne površine namjeni, što je strogo regulirano Zakonom o zaštiti prirode i GUP-om.

Čl. 47. važećeg GUP-a propisuje da se poljoprivredne površine 'mogu koristiti samo za otvorene nasade (bez plastenika i staklenika), bez mogućnosti građenja poljskih kućica'.

Štoviše, Prijedlog Plana upravljanja Park-šumom Marjan izričito podržava poljoprivredu. Na str. 37. i 91. navodi se:

'S obzirom da je povijesno cijelo područje današnje Park-šume korišteno od strane građana grada Splita (težaka) pretežito za potrebe poljoprivrede, u spomen na nastanak šume na Marjanu prepoznata je potreba za očuvanjem poljoprivrednih površina u mjeri koja ne ugrožava temeljni fenomen i predmet zaštite današnje Park-šume. Kroz buduće upravljanje podržavat će se korištenje postojećih poljoprivrednih površina na tradicionalan način.'

'Dozvoljene aktivnosti su nadzor područja, monitoring i inventarizacija staništa i vrsta, održivo korištenje postojećih poljoprivrednih površina koje se odvijaju u skladu s ciljevima očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenog područja.'

'Evidentirati i poticati razvoj 'gradskih' vrtova, uzgoj postojećih nasada voćkarica u cilju proizvodnje, brendiranja i plasmana na tržište originalnih proizvoda s Marjana.' 09b3a7_a17badac79ad4f08906698533a08ce4e

Stoga, svatko tko iz ovoga iščitava zabranu bavljenja poljoprivredom ne govori istinu i manipulator je koji ima druge, skrivene namjere – isključenje iz zaštite ili legalizaciju bespravne gradnje.

Iz navedenoga je sasvim razvidno da se ne brani bavljenje poljoprivredom, ali na način propisan Zakonom o zaštiti prirode. Taj propisani način zahtijeva, primjerice, ono što je čl. 144. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno – da je za svaki zahvat unutar Park-šume Marjan potrebno dopuštenje nadležnog upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ). Nažalost, vlasnici privatnih zemljišta ne žele prihvatiti zakonsku obvezu traženja dopuštenja za svaki zahvat, zbog čega često dolazi do nedozvoljenog krčenja prirodne vegetacije i ilegalne sječe stabala.

Sjetimo se samo slučaja nezakonite sječe 62 velika stabla ispod sv. Jere i mladih, tek posađenih stabala na prilazu plaži Kašjuni", naglašava.

Kaže da su osnivački akti Park-šume Marjan iz 1964. i 1988. zakoniti i važeći, a Zakon o zaštiti prirode jamči kontinuitet zaštite!

"Tvrdnja da udruga vlasnika 'želi zakoniti osnivački akt usklađen s važećim Zakonom o zaštiti prirode iz 2013.' nije pravno utemeljena. Činjenica je da su osnivački akti Park-šume Marjan iz 1964. i 1988. godine u potpunosti zakoniti i važeći. To što ih vlasnici zemljišta pokušavaju osporiti, ne znači da su nezakoniti.

Kad se već spominje usklađenost sa Zakonom o zaštiti prirode iz 2013., potrebno je pročitati članak 234. stavak 1. u Prijelaznim i završnim odredbama tog Zakona. On jasno propisuje:

'Prirodne vrijednosti proglašene zaštićenim Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) smatraju se zaštićenim dijelovima prirode u smislu ovoga Zakona.'

Zakonom o zaštiti prirode potvrđuje se da kontinuitet zaštite Park-šume Marjan postoji od 1964. godine do danas. Isto se odnosi i na važeći Generalni urbanistički plan (GUP), koji se, u dijelu koji se odnosi na Park-šumu Marjan, ispravno temelji na važećem osnivačkom aktu Park-šume iz 1964. i 1988. godine", otkriva nam Marinić.

U nastavku nadodaje:

"Manipulacije obuhvatom zaštićenog područja Park-šume Marjan i obuhvata šumskog područja znatno manje površine

Tajnik Udruge gosp. Peršić svjesno manipulira i unosi zabunu, što ukazuje na unaprijed smišljenu pravnu strategiju, namjerno izjednačavajući dva potpuno različita pojma s različitim pravnim osnovama utvrđivanja tih područja.

Naime, površina zaštićenog dijela prirode Park-šume Marjan od oko 300 ha, utvrđena temeljem Zakona o zaštiti prirode, znatno je veća od površine šumskog područja i podliježe najstrožim prostornim pravilima zaštite cjelokupnog krajobraza. Njihov skriveni cilj je da se strogi režim zaštite prirode primijeni samo na manji obuhvat šume (cca 160 do 200 ha), definiran Zakonom o šumama i u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Time bi se i zemljište u privatnom vlasništvu izuzelo iz režima stroge zaštite, s očitom namjerom povećanja ekonomske vrijednosti tog zemljišta i potencijalnog omogućavanja gradnje, odnosno eventualne legalizacije bespravnih zgrada.

Status zaštićenog dijela prirode nadređen je šumarskom planu i jedini je mjerodavan za prostorno-plansku dokumentaciju", kaže i nastavlja:

"Manipulacija stavom Državne geodetske uprave: Problem upisa nisu osnivački akti – nedostajali su geodetska podloga i popis čestica!

Tvrdnja da se iz dopisa Državne geodetske uprave (DGU) može "iščitati" da osnivački akti iz 1964. i 1988. nisu odgovarajući za upis posebnog pravnog režima, jest ili svjesna manipulacija ili pogrešno shvaćanje napisanog teksta. DGU nije utvrdila da su osnivački akti pravno nevaljani. O tome, uostalom, postoji i očitovanje Ministarstva, Uprave za zaštitu prirode iz 2020. godine, koje potvrđuje pravnu valjanost akata iz 1964. i 1988. godine.

Razlog radi kojeg još nije upisan posebni pravni režim "park-šuma" u zemljišnim knjigama leži u nedostatku geodetske podloge DOF 5 i popisa katastarskih čestica, za koje DGU tvrdi da ih je trebalo priložiti uz već priložene akte iz 1964. i 1988.

Dakle, ne radi se o tome da se pola stoljeća primjenjuje status koji formalno-pravno ne postoji, već o tome da upis posebnog pravnog režima još nije izvršen zbog različitog tumačenja koji su akti potrebni za izvršenje upisa.

U tijeku je sudski spor kojeg vodi Upravni odjel za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, upravo u postupku upisa posebnog pravnog režima Park-šume Marjan u zemljišne knjige", rekao je Marinić.

Naglašava da je 300.000 m² građevinskih zona u Park-šumi Marjan latentna opasnost!

"Na ironične tvrdnje da 'samo Srđan Marinić' zna o ubacivanju 300.000 m² građevinskih zona na Marjanu, podsjećam javnost na nespornu činjenicu: te zone nisu bile označene kao građevinske zone tijekom javne rasprave o PPUG-u Splita. Ubačene su tek nakon završetka javne rasprave, a da ne postoji pisani trag da je to netko tražio. To znači da zainteresirana javnost nije mogla, za vrijeme javne rasprave, dati primjedbu protiv uvođenja 300.000 m² građevinskih zona unutar zaštićenog područja Park-šume Marjan. Nije bitno je li Udruga vlasnika zemljišta postojala u tom trenutku, već je bitno da dok postoje ta građevinska područja i dalje je to latentna opasnost za zaštitu Park-šume Marjan. Svakim danom odugovlačenja donošenja Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a Splita, kojima se, između ostalog, to građevinsko područje drastično smanjuje, izravno se pogoduje onima koji žele graditi ili prodaju zemljište u građevinskom području Park-šume Marjan. U ovom trenutku oglašena je prodaja gotovo 10.000 građevinskih kvadrata u zaštićenom području Park-šume Marjan na predjelima Kašjuni i Prva voda. Park-šuma Marjan ne štiti se planiranjem građevinskih područja u njoj", otkriva te zaključuje:

"Iz navedenog razvidno je da moj stav nije temeljen na "halucinacijama", već na provjerljivim i službenim činjenicama koje govore o ozbiljnom ekološkom problemu i devastaciji zaštićenog dijela prirode Park-šume Marjan. Svi pokušaji osporavanja zaštite, legalizacije bespravne gradnje i manipulacije propisima imaju jasan motiv: ostvarivanje višemilijunske dobiti kroz povećanje vrijednosti zemljišta isključenjem iz zaštićenog područja Park-šume Marjan", zaključio je Srđan Marinić za Dalmaciju Danas.