Razgovarali smo s vlasnikom poljoprivrednog zemljišta na Marjanu: "Određeni političari skupljaju poene na našoj djedovini. Šuta ima ispravan stav, a Marinić halucinira..."

Marjan, vječni simbol Splita i njegova pluća, ponovno se našao u središtu jedne od najžešćih javnih rasprava posljednjih godina. Sukob oko toga što Marjan jest – i što bi trebao biti – vodi se između vlasnika zemljišta, gradske uprave i aktivista koji upozoravaju na moguće posljedice izmjena prostornih planova. Gradonačelnik Tomislav Šuta našao se usred tog složenog čvora interesa, naslijeđenih propisa i emocija, dok javnost sve glasnije traži jasne odgovore i transparentne odluke.

U tom ozračju, predsjednik udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu, Ivan Peršić, dao je intervju za Dalmaciju Danas, u kojem otvoreno govori o optužbama, pravnim nedoumicama i stajalištima udruge. Peršić odlučno odbacuje etikete "ilegalnih graditelja", naglašavajući da vlasnici ne traže građevinske dozvole, nego zakonite akte usklađene s hrvatskim zakonima – od prometovanja do novog statusa Park-šume i GUP-a.

S druge strane, Srđan Marinić, dugogodišnji aktivist za Marjan i nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita s liste Centra, upozorava na "tihu urbanizaciju" i moguće manipulacije prostornim planovima. Šuta, pak, tvrdi da želi valorizirati tradicionalnu poljoprivredu i poštovati privatno vlasništvo na južnim padinama Marjana.

Na tom razmeđu interesa i tumačenja zakona, Peršić poziva na "stručnu podlogu bez uplitanja politike" i ističe da udruga traži samo ono što bi, kaže, trebalo biti temelj svake odluke – zakonitost.

U nastavku donosimo razgovor u kojem Peršić govori o najspornijim pitanjima – od statusa Park-šume i osporavanja dijela GUP-a do odnosa prema gradskoj upravi i javnim percepcijama vlasnika zemljišta.

Kako komentirate tvrdnje da su vlasnici zemljišta na Marjanu zapravo "ilegalni graditelji" koji pod krinkom poljoprivrede pokušavaju legalizirati bespravne objekte?

- Nemoguće je preko poljoprivrede doći do legalizacije, odnosno akta kojim bi se ozakonila gradnja. Radi se o nebuloznim tvrdnjama.

Jeste li tražili ili planirate tražiti građevinske dozvole za objekte na Marjanu?

- Ne znam da je ijedan član udruge tražio kakvu građevinsku dozvolu, a ne znam ni da itko planira. Uostalom, što udruga ima s građevinskim dozvolama? Međutim, mi tražimo akte koji će biti usklađeni s važećim hrvatskim zakonima. Želimo zakoniti akt o prometovanju. Želimo zakoniti osnivački akt usklađen s važećim Zakonom o zaštiti prirode iz 2013. Želimo GUP koji će se temeljiti na tom aktu. Želimo prvenstveno izradu stručne podloge – neka struka, bez uplitanja ikoga, napravi svoj posao. Kome smetaju hrvatski zakoni? Nama ne.

Kako objašnjavate činjenicu da je više od 30 odvjetničkih ureda trenutno uključeno u postupke skidanja zaštite s Marjana?

- Tvrdnja je smiješna. Udrugu trenutno zastupaju dva odvjetnika – Mijo Jeličić i Duje Koceić. Gospodin Jeličić u procesu je ocjene zakonitosti Puljkove odluke o prometovanju u dijelu PŠM i gradskom zahtjevu za upis posebnog pravnog režima – park šuma – u naše vlasničke listove, a odvjetnik Koceić oko problematike GUP-a. Ostalo radimo "na mišiće", uz puno pomoći dobronamjernih stručnih ljudi iz domene zaštite okoliša, urbanizma i bliskih zanimanja, i njima ovom prilikom od srca zahvaljujemo. Zahtjev za ocjenu zakonitosti - UVZNM 241025_251103_195114

Kad smo već kod vaše ocjene zakonitosti GUP-a, vidimo da ste u istoj kao dokaz priložili odgovor Državne geodetske uprave iz 2019. godine. O čemu se radi?

- Upravo iz tog dokumenta može se iščitati da osnivački akt o zaštiti Marjana iz 1964. i njegova dopuna iz 1988. nisu – kako kaže DGU – odgovarajući akti za upis posebnog pravnog režima park-šuma u naše vlasničke listove. Prevedeno na hrvatski – nema pravne osnove da se u zemljišnim knjigama naših parcela vodi upis "park-šuma", jer taj status nikada nije potvrđen valjanim aktom donesenim prema važećem zakonu. Dakle, ni Grad Split ni Javna ustanova ne mogu se pozivati na te akte kao na pravnu osnovu za donošenje bilo kojeg drugog akta, pa tako ni GUP-a. To jasno potvrđuje i DGU, navodeći da se radi o dokumentima koji nisu ni prostorno ni pravno usklađeni s današnjim propisima. Drugim riječima, pola stoljeća se na Marjanu primjenjuje status koji formalno-pravno ne postoji. Zato osporavamo GUP i tražimo novi akt o zaštićenom području i sve što s tim ide, temeljem članka 124. Zakona o zaštiti prirode. Opet pitamo: kome smetaju hrvatski zakoni? DOC-20251028-WA0014_251104_103556

Smatrate li da je u Prostornom planu Splita (PPUG) javnost bila prevarena kada je, mimo javne rasprave, ubačeno 300.000 m² građevinskih zona na Marjanu?

- O tome ne znamo ništa. Sudeći po reakciji jednog od stručnih izrađivača, Gojka Berlengija, ne zna ni on ništa. Izgleda da samo Srđan Marinić o tome zna. Osim toga, udruga Vlasnici zemljišta na Marjanu u tom trenutku nije ni postojala. Ono što je najvažnije, kada je riječ o građevinskim područjima koja se ovih dana spominju, 95% naših članova ima parcele koje se nalaze izvan tih građevinskih područja prema važećem GUP-u. Većina privatnih parcela nalazi se u obuhvatu zelene zone – PŠ.

Kakav je vaš stav o navodima da se postupci protiv bespravne gradnje namjerno zaustavljaju kako bi građevinski lobi dobio na vremenu?

- O tome nemamo nikakvih saznanja jer to ne spada u djelokrug rada udruge.

Kako odgovarate na tvrdnju da je gradnja u Park-šumi Marjan kazneno djelo prema Kaznenom zakonu?

- Gradnja u zaštićenom području jest kazneno djelo prema Kaznenom zakonu. S tim se apsolutno slažemo.

Gradonačelnik Tomislav Šuta javno je zauzeo stav u vezi s vlasnicima zemljišta na Marjanu. Kako komentirate njegove izjave i njegovu ulogu u ovoj situaciji?

- Gradonačelnik je zauzeo jedini ispravan stav, a to je vrednovanje tradicionalne poljoprivrede koja ima izravan blagotvoran učinak na bioraznolikost i uvažavanje privatnog vlasništva. Sad još samo treba to potvrditi u novom aktu o prometovanju, novom aktu o park-šumi koji će biti usklađen sa Zakonom o zaštiti prirode i novom GUP-u koji će se temeljiti na tom aktu. Nije mali posao, ali je jedini ispravan put. Što prije pokrene te procese, to će prije prestati ovo nestručno prepucavanje kojim određeni političari skupljaju poene na našoj djedovini. Volio bih da te političare netko pita koji su to javni interesi na privatnom poljoprivrednom vlasništvu koje naše obitelji stoljećima obrađuju. Definicija park-šume jest prirodna ili sađena šuma namijenjena odmoru i rekreaciji. Splitska javnost ne koristi i ne može koristiti južne padine Marjana u skladu s tom definicijom. Južne padine, s izuzetkom cesta u javnoj upotrebi i nekoliko gradskih parcela, privatna su poljoprivredna zemljišta i javnost se na njima ne odmara i ne rekreira.

Smatrate li da gradonačelnik svojim istupima podržava bespravnu gradnju ili štiti interese građana Splita?

- Gradonačelnik je više puta javno i dovoljno jasno iskazao svoje stavove, od kojih ću citirati sljedeći: "Marinić halucinira!"