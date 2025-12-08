Što će biti sa zgradom u Glagoljaškoj i gdje će biti splitski DHMZ? Istječe javni poziv, a prostor se vraća Gradu Splitu. Evo što smo još doznali

Javni poziv Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora u Splitu istječe danas, u ponedjeljak, 8. prosinca 2025. Riječ je o pozivu za pronalazak nove lokacije za smještaj Područnog meteorološkog ureda Split, ključne regionalne službe koja obavlja 24-satno meteorološko bdijenje, analizu i praćenje atmosferskih i oceanografskih uvjeta na Jadranu. Nakon isteka današnjeg roka slijedi pregled pristiglih ponuda, odabir najpovoljnije, potpisivanje ugovora i organizacija preseljenja, a sadašnji prostor u Glagoljaškoj ulici na Gripama, nakon selidbe, bit će vraćen Gradu Splitu.

Javni poziv istječe danas, slijedi višemjesečni proces

Na upit Dalmacije Danas, u DHMZ-u su potvrdili da rok za iskaz interesa za novi poslovni prostor za Područni meteorološki ured Split istječe upravo danas: "Rok za iskaz interesa za novi poslovni prostor za Područni meteorološki ured Split istječe u ponedjeljak, 8. prosinca 2025., nakon čega slijedi pregled pristiglih ponuda, odabir najpovoljnije, potpisivanje ugovora i potom organizacija preseljenja."

Time je današnji dan zadnji za podnošenje iskaza interesa. Nakon toga DHMZ prelazi u drugu fazu postupka – administrativnu i organizacijsku. Iz Zavoda pritom naglašavaju da preseljenje neće biti trenutačno: "Sve to zahtijeva određeno vrijeme, pa očekujemo da će proces trajati još nekoliko mjeseci."

U odgovoru upućuju i na službeni poziv za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora, koji je dostupan na mrežnim stranicama DHMZ-a na priloženoj poveznici.

Nadalje, DHMZ u svom odgovoru za Dalmaciju Danas podsjeća da je riječ o ključnoj regionalnoj službi. Područni meteorološki ured Split obavlja: 24-satno meteorološko bdijenje, analizu atmosferskih uvjeta i praćenje atmosferskih i oceanografskih uvjeta na Jadranu.

Upravo za tu službu sada se traži nova lokacija u Splitu, a današnji dan, 8. prosinca 2025., ključan je jer se njime zatvara javni poziv za iskaz interesa potencijalnih zakupodavaca. Osim toga, uputilo smo DHMZ-u upit vezan uz najavljenu selidbu Pomorskog meteorološkog ureda iz zgrade u Glagoljaškoj ulici na Gripama, tražeći komentar o planovima za taj prostor nakon preseljenja.

DHMZ: "Ne sudjelujemo u odlučivanju, prostor će biti vraćen Gradu Splitu"

Na pitanje o budućoj namjeni zgrade i zemljišta u Glagoljaškoj 11, iz DHMZ-a naglašavaju da Zavod ne sudjeluje u odlučivanju o daljnjoj sudbini prostora, upravo zato što nije vlasnik: "Budući da DHMZ nije vlasnik zgrade i zemljišta u Glagoljaškoj 11, ne sudjeluje u odlučivanju o njihovoj budućoj namjeni. U slučaju selidbe, prostor će biti vraćen vlasniku, Gradu Splitu."

Time je potvrđeno da, nakon što se završi postupak odabira novog prostora i organizira preseljenje, DHMZ napušta sadašnji objekt, a zgrada i zemljište formalno se vraćaju Gradu Splitu.

Selidba nakon isteka današnjeg roka: "Još nekoliko mjeseci"

Iako točan datum napuštanja sadašnjeg prostora nije definiran, iz DHMZ-a ponavljaju da će cijeli proces, nakon što javni poziv istječe danas, trajati još određeno vrijeme: "Sve to zahtijeva određeno vrijeme, pa očekujemo da će proces trajati još nekoliko mjeseci."

Redoslijed je jasan: današnjim danom završava prikupljanje iskaza interesa, zatim slijedi pregled ponuda, odabir najpovoljnije, potpis ugovora o zakupu te potom organizacija preseljenja Područnog meteorološkog ureda Split u novi prostor. Nakon selidbe, kako je DHMZ izričito naveo, prostor u Glagoljaškoj 11 bit će vraćen Gradu Splitu.