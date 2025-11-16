DHMZ NAPUŠTA GRIPE Objavljen javni poziv: Područni meteorološki ured Split traži novi prostor

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je javni poziv za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora u Splitu, s ciljem pronalaska nove lokacije za smještaj Područnog meteorološkog ureda Split.

Riječ je o ključnoj regionalnoj službi koja obavlja 24-satno meteorološko bdijenje, analizu i praćenje atmosferskih i oceanografskih uvjeta na Jadranu.

DHMZ poziva sve pravne i fizičke osobe koje mogu ponuditi poslovni prostor minimalne površine 500 četvornih metara, prikladan za uredski rad 22 službenika, uz mogućnost proširenja kadra. Prostor mora sadržavati i posebno opremljene sobe za 24/7 operativni rad, server-sobu, elektroničku radionicu, skladišni prostor s visokim stropom, kao i prostor namijenjen radu sa strankama.

Od buduće lokacije očekuje se potpuna infrastrukturna opremljenost, uključujući sustav grijanja i hlađenja, kvalitetnu rasvjetu, stabilnu internetsku vezu, sanitarne čvorove i osnovnu opremu tehničke zaštite. Jedan od ključnih zahtjeva je i osiguranje najmanje 10 parkirnih mjesta te blizina pristupa moru radi održavanja meteorološko–oceanografskih plutača, koje imaju važnu ulogu u praćenju stanja mora i atmosfere.

Ponude moraju sadržavati svu dokumentaciju navedenu u javnom pozivu, a prostor mora biti u potpunosti uređen i spreman za korištenje bez dodatnih ulaganja Zakupnika. Rok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2025., a ponude se zaprimaju isključivo elektroničkim putem na adresu: urudzbeni@dhz.hr.

DHMZ je objavio da se detaljan tekst poziva može preuzeti na njihovim službenim stranicama.