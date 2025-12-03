Splitski meteorolozi sele s atraktivnog gradskog prostora na Gripama. "Stoji li već netko u niskom startu?"

Splitski meteorolozi već više od sedam desetljeća djeluju na istoj lokaciji – u Glagoljaškoj ulici, u prostoru koji je izgrađen između 1925. i 1926. godine. Ondje je smješten Pomorski meteorološki ured DHMZ-a, nekoć poznat i kao Pomorski meteorološki centar. Sada, nakon dugog razdoblja kontinuiteta, ured kreće u potragu za novim poslovnim prostorom koji bi zadovoljio suvremene potrebe rada i razvoja službe.

Nedavno je ovu selidbu komentirao i bivši gradski vijećnik Branimi Urlić:

"Ako stvarno sele i odluče prodati postojeću zgradu koja ima i veliki dvorište bojim se da bi opet mogli bit svjedoci nicanja neke betonske nakaze kao 50 m istočnije di se bacalo pod bagere. Nema slađe nego graditi u dovršenim kvartovima, cijena dobra, infrastruktura na izvolite. Stoji li već netko u niskom startu, pitanje je?", dio je njegovog komentara.

Zahtjevi modernog vremena

„Pomorski meteorološki ured u Splitu jedna je od deset ustrojstvenih jedinica DHMZ-a koja broji više od dvadesetak zaposlenika. Na ovoj lokaciji brinemo o trima ključnim skupinama aktivnosti: pomorskim prognozama i upozorenjima, mreži meteoroloških i oceanografskih plutača diljem Jadrana te glavnim meteorološkim postajama od Pazina do Dubrovnika. Našoj službi potreban je i laboratorijski prostor, radionice te prostori za dežurstva od 0 do 24 sata. Došli smo u fazu kada zbog naših potreba DHMZ traži moderniji prostor sa stabilnim izvorom električne energije, pouzdanim internetskim vezama i odgovarajućim radnim uvjetima“, istaknuo je za TV Dalmaciju dr. sc. Ivan Güttler, ravnatelj DHMZ-a.

Ograničenja postojećeg prostora

Postojeća zgrada u Glagoljaškoj površine je 236 m², dok okolno zemljište broji oko 1100 m². Unatoč povijesnoj vrijednosti i dugogodišnjoj tradiciji, objekt više ne može udovoljiti tehničkim zahtjevima suvremene meteorološke djelatnosti.

„Zgrada u Glagoljaškoj nalazi se u jednom od najljepših dijelova Splita, u vlasništvu je Grada Splita, i DHMZ je iznimno zahvalan na suradnji svih ovih desetljeća. Plaćamo zakup za korištenje cjelokupnog područja i ta je suradnja bila vrlo uspješna“, dodaje Guttler.

Korijeni pomorske meteorologije

Pomorska meteorološka služba u Hrvatskoj ima duboke korijene. Razvijala se još u 19. stoljeću, kada su postavljeni temelji moderne meteorologije u Europi.

„Pomorski ured DHMZ-a djeluje od pedesetih godina prošlog stoljeća. Važno je naglasiti da je pomorska meteorologija dio meteorologije iz koje je potekla moderna hidrometeorološka znanost i ustroj današnjih zavoda. Sve je u suvremenom smislu započelo u 19. stoljeću u Ujedinjenom Kraljevstvu, a danas je DHMZ jedna od svjetskih meteoroloških službi kakve imaju sve zemlje. Posebno smo ponosni na naš ured u Splitu koji je više od 70 godina na istoj lokaciji, a i dalje nastavljamo razvijati prisutnost DHMZ-a na splitskom području“, zaključuje ravnatelj.

Što se traži od novog prostora?

DHMZ je objavio javni poziv za iskaz interesa za zakup novog poslovnog prostora u Splitu. Traži se minimalno 500 metara kvadratnih neto korisne površine, prikladne za:

cjelodnevno meteorološko bdijenje

server-sobu

elektroničku radionicu

skladišni prostor s visokim stropom

prostor za rad sa strankama

Potrebna je potpuna infrastrukturna opremljenost, uključujući grijanje i hlađenje, kvalitetnu rasvjetu, stabilnu internetsku vezu, sanitarne čvorove i osnovnu tehničku zaštitu. Ključni uvjeti su također najmanje 10 parkirališnih mjesta te blizina pristupa moru, nužna za održavanje meteorološko-oceanografskih plutača.