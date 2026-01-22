Stanišić (HGS) odbio sastanak o Spaladium Areni: "Nema nikakve izvanredne situacije"

Slučaj Spaladium Arene ponovno je u fokusu splitske politike nakon što je odluka Ustavnog suda potaknula novi val prijepora između dijela oporbe i gradske vlasti. Oporba tvrdi da se time mijenja pozicija Grada Splita u odnosu na banke te traži hitno zaustavljanje ili barem preispitivanje planiranog potpisivanja sporazuma.

Stanišić odgovorio Skoki mailom: Poruka poslana svim vijećnicima

U toj komunikaciji predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić (HGS) odgovorio je vijećniku Igoru Skoki putem e-maila, a njegova poruka proslijeđena je na adrese svih gradskih vijećnika. Stanišić je u odgovoru naveo:

"Poštovani kolega Skoko,

konzultirane su stručne službe, obavljen je razgovor s gradonačelnikom gospodinom Šutom. Stav gradske vlasti je da nema nikakve izvanredne situacije po ovom pitanju. Mišljenje struke je kako je ova ustavna odluka zakašnjela i može se odnositi samo na stečajni postupak. Pozitivan učinak ovakve odluke je što se njome rješavaju sva buduća pitanja oko visine komunalne naknade u Splitu. Motiv dogovora s bankama je otklanjanje rizika aktualne parnice pred Visokim trgovačkim sudom u Zagrebu. Spor je težak 120 milijuna eura i predstavlja potencijalnu opasnost za proračun Grada Splita. Drugi motiv je da Grad Split zajedno s Republikom Hrvatskom što prije postane vlasnik Spaladium arene kako bi je što prije stavio u funkciju. Sva nadležna tijela uključujući DORH i nadležno ministarstvo dali su pozitivno mišljenje na ovaj postupak koji se trenutno provodi. Živimo u demokratskom društvu i poštujem Vaše pravo na drugačije mišljenje, uostalom svoje neslaganje oko rješavanja problema Spaladium arene na ovaj način ste pokazali i na samom glasovanju na Gradskom vijeću. Sastanka na ovu temu neće biti.

Lijepi pozdrav, Igor Stanišić"

Podsjetimo, u pozadini svega je odluka Ustavnog suda kojom je ukinuta presuda Visokog upravnog suda vezana uz gradsku Odluku o komunalnoj naknadi te je predmet vraćen na ponovni postupak. Upravo je ta odluka dio oporbe protumačio kao "novonastalu situaciju" koja bi mogla imati posljedice i na odnos Grada prema bankama u slučaju Spaladium Arene.

Istodobno, svim gradskim vijećnicima sinoć je proslijeđen e-mail u kojem se traži da se "hitno (već sutra)" sazove sastanak svih opcija zastupljenih u Gradskom vijeću kako bi se raspravila situacija te, po potrebi, sazvala izvanredna sjednica i donijele nove odluke. U poruci se upozorava i na kratke rokove, uz tvrdnju da gradonačelnik planira potpisati sporazum s bankama "do kraja ovoga tjedna", zbog čega se traži "hitno postupanje". Poruku je, u ime Kluba vijećnika Centra, poslao Igor Skoko, a vidljivo je da je e-mail poslao i Stanišiću.

Ivošević: "Šuta je to prešutio vijećnicima i javnosti"

Dodatnu političku težinu cijelom slučaju dao je jučer Bojan Ivošević, koji je optužio gradonačelnika Tomislava Šutu da je odluku Ustavnog suda prešutio vijećnicima i javnosti. Ivošević tvrdi da se time mijenja pozicija Grada u odnosu na banke te je poručio da je u prosincu, kako navodi, "požurivana" odluka vezana uz Arenu, uz spominjanje iznosa od "5,7 milijuna eura više" kao razlike u odnosu na planirani financijski ishod. Zaključno je zatražio hitan sastanak klubova vijećnika i, po potrebi, hitnu sjednicu Gradskog vijeća.

Šuta: "Ništa nije zatajeno" i "nema nikakvih zapreka" za potpis

S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta odbacio je optužbe o zatajivanju poručivši da "ništa nije zatajeno" te da su u gradskoj upravi svi upoznati s onim što stigne. Odgovornost je prebacio na prethodnu vlast, tvrdeći da je Gradu nanesena velika šteta, te je ustvrdio da se Spaladium Arena "nije trebala zatvoriti", već je, prema njegovim riječima, trebalo omogućiti obročnu otplatu.

Govoreći o nastavku postupanja prema bankama, Šuta je poručio da, prema njegovoj interpretaciji i nakon konzultacija, "nema nikakvih zapreka" za potpisivanje sporazuma.