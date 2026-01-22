Igor Skoko oštro o Spaladiumu: "Znate li koja je cifra veća, 2.501 euro ili 5.700.000 eura?"

Tajnik Centra Igor Skoko na svojem je Facebook profilu objavio status u kojem oštro proziva gradonačelnika Tomislava Šutu zbog postupanja u slučaju Spaladium Arene te poziva na hitnu reakciju Gradskog vijeća Splita. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Znate li koja je cifra veća, 2.501 euro ili 5.700.000 eura?

Kasno sinoć poslao sam e-mail predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću, u kojem tražim da sazove hitan sastanak svih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću. Moramo hitno i neodgodivo raspraviti o novom razvoju događaja u slučaju Spaladium Arene! Također, njemu i svim vijećnicima dostavio sam presudu Ustavnog suda, koju Tomislav Šuta skriva kao zmija noge.

Za one koji su propustili što se jučer dogodilo (ili im možda nisu jasne pravne finese) – Ustavni sud presudio je da Grad Split može kupiti Spaladium Arenu za 2.501 euro, kako je i izlicitirano na dražbi. Presuda je donesena prije mjesec dana, točnije 16. prosinca 2025., što znači da je Tomislav Šuta za nju znao i požurio potpisati sporazum s bankama te im pokloniti naših 5.700.000 eura.

Pitanje svih pitanja je: čemu žurba? Možda Tomislav Šuta ne zna da je 5.700.000 eura znatno veća cifra od 2.501 eura (čak 2.279 puta veća), a možda se radi o pogodovanju bankama iz nekih njegovih privatnih razloga? Trećeg objašnjenja nema!

P. S. Kada Šuta kaže da je zbog zatvaranja Spaladium Arene ‘počinjena velika šteta’, napada Mirnu Vežu, povjerenicu Andreja Plenkovića, i pročelnicu za financije Olenku Dadić, a ne Ivicu Puljka. One su pokrenule ovrhu i zatvorile Spaladium Arenu! U laži su kratke noge, gradonačelniče."