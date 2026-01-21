Rasplamsalo se oko Spaladium Arene. Skoko je kasno večeras poslao poruku Stanišiću te traži da se hitno reagira: Moguća je izvanredna sjednica i nove odluke?

Slučaj Spaladium Arene ponovno je u fokusu splitske politike nakon što se u priču uključila odluka Ustavnog suda koja, prema tvrdnjama dijela oporbe, mijenja poziciju Grada Splita u odnosu na banke i otvara pitanje treba li hitno zaustaviti ili barem preispitati planirano potpisivanje sporazuma. U pozadini je odluka Ustavnog suda kojom je ukinuta presuda Visokog upravnog suda vezana uz gradsku Odluku o komunalnoj naknadi i predmet vraćen na ponovni postupak, što je izazvalo novi val optužbi i poziva na izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća. Presuda - Split

Istodobno je odluka svim gradskim vijećnicima proslijeđena e-mailom. U poruci se traži da se "hitno (već sutra)" sazove sastanak svih opcija zastupljenih u Gradskom vijeću kako bi se raspravila "novonastala situacija" te, po potrebi, sazvala izvanredna sjednica i donijele nove odluke.

Upozorava se i na kratke rokove, uz tvrdnju da gradonačelnik planira potpisati sporazum s bankama "do kraja ovoga tjedna" zbog čega se traži "hitno postupanje". U ime Kluba vijećnika Centra poruku je poslao Igor Skoko, a vidljivo je da je e-mail poslao na adresu Igora Stanišića, predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita iz redova HGS-a.

Ivošević: "Šuta je to prešutio vijećnicima i javnosti"

Podsjetimo, danas je Bojan Ivošević optužio gradonačelnika da je prešutio odluku Ustavnog suda, tvrdeći da informacija nije podijeljena ni s vijećnicima ni s javnošću. Ujedno je poručio da se time, po njegovom tumačenju, mijenja pozicija Grada u odnosu na banke u slučaju Spaladium Arene. Ivošević je dodatno naglasio da je u prosincu, kako tvrdi, požurivana odluka vezana uz Arenu te spomenuo iznos od "5,7 milijuna eura više" kao razliku u odnosu na planirani financijski ishod. Zaključno je zatražio "hitan sastanak klubova vijećnika" i, "po potrebi", "hitnu sjednicu Gradskog vijeća".

Šuta: "Ništa nije zatajeno" i "Spaladium arena se nije trebala zatvoriti"

S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta uzvratio je da skrivanja nije bilo i da "ništa nije zatajeno", uz tvrdnju da su u gradskoj upravi svi upoznati s onim što stigne. Odgovornost je prebacio na prethodnu vlast, navodeći da je Gradu nanesena velika šteta te ustvrdio da se Spaladium Arena "nije trebala zatvoriti", već je, po njegovim riječima, trebalo omogućiti obročnu otplatu.

Govoreći o nastavku postupanja prema bankama, Šuta je poručio da, prema njegovoj interpretaciji i nakon konzultacija, "nema nikakvih zapreka" za potpisivanje sporazuma.

U svakom slučaju, u kratkom roku ključna je odluka hoće li se prije bilo kakvog potpisa s bankama prvo sjesti za stol sa svim opcijama u Gradskom vijeću. Ivošević traži hitnu raspravu i upozorava da presuda mijenja poziciju Grada dok Šuta tvrdi da skrivanja nije bilo i da nema prepreka za nastavak postupka.