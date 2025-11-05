Srpski performer nakon incidenta poručuje: "Čuvajte mi Split, a mi ćemo vama Beograd. Jednom braća - zauvijek braća"

Srpski pjesnik i performer Stefan Simić oglasio se na društvenim mrežama povodom incidenta u Splitu, gdje je nedavno prekinut nastup umjetničkog društva iz Srbije.

U objavi koja je izazvala brojne reakcije, Simić je pozvao na smirenost i razum, ističući da se cijeli događaj ne smije pretvarati u nacionalni sukob.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Dobio sam nekoliko poruka u inbox, s molbom da komentiram događaj u Splitu, gdje je prekinut nastup umjetničkog društva iz Srbije.

Odmah se baca ljaga na cijeli Split, a ne na nekolicinu nesretnih mladića kojima je ispran mozak, koji svoju nemoć i zablude iskazuju na gostima iz Srbije.

Kao netko tko je barem pedesetak puta samostalno nastupio u Splitu, pred tisućama ljudi tijekom svih ovih godina, mogu reći da nikada nisam imao nikakav problem. A i da ga je bilo — razgovarao bih ljudski s onima koji bi pokušali prekinuti nastup. Možda bi nešto i naučili.

Dakle, ne treba dalje huškati, ne treba taj incident svoditi na opće mišljenje, nego ga gledati upravo onako kako jest — kao incident.

Drugo, i Srbija je, koliko znam, prošle godine izbacila neke građane Hrvatske koji s politikom nisu imali nikakve veze, nego su bili na nekom seminaru. I Srbija je, koliko znam, satima na granici maltretirala Severinu.

Ni to nije primjer kako treba, nego baš — kako ne treba.

Split je otvoren grad. Kao i Beograd

To što manjina ne zna kako izraziti svoje nezadovoljstvo, pa udara na još manju manjinu koja dođe u goste, ne treba tumačiti kao sliku općeg stanja, nego kao rezultat nakupljenih frustracija, lošeg odgoja i pogrešnog puta.

Mnogo veći problem za Split od mladih srpskih umjetnika koji dođu na nekoliko dana predstavljaju mladi Englezi, Nijemci i tko sve ne — koji grad pretvaraju u javni toalet, urinirajući i praveći nered gdje stignu.

To je daleko veća tragedija od dolaska jednog zbora za koji većina u Srbiji ni ne zna.

Ogroman broj građana Srbije radi u Dalmaciji i Istri — deseci, možda i stotine tisuća ljudi. Dolaze raditi, a ne iživljavati se. Oduševljeni su onime što vide i zato se vraćaju iz godine u godinu.

Split je, po mom mišljenju, najljepši veliki grad bivše Jugoslavije. Osim Beograda, možda ga i najbolje poznajem — i to je posebna ljubav.

Zato ne bih volio da sada razni „psiho-likovi“ iz tabloida na tome grade gledanost, pričajući napamet i raspirujući mržnju.

U Splitu provodim po nekoliko tjedana godišnje i nerijetko se osjećam sigurnije tamo nego u Beogradu.

'Njima na čast'

A i kad bi netko pokušao napasti mene — njima na čast.

Ljubav i poštovanje ne mogu se ubiti. Oni time ponižavaju samo sebe. I nadam se da će s vremenom odrasti kao ljudi, da to više nikada neće činiti — ne drugima, nego sebi. Jer sve što radiš — sebi radiš.

Srbija i Hrvatska bile bi mnogo sretnije kad bi gradile međusobne mostove, kakvi već postoje u mnogim područjima.

Ovo je incident. I tako ga treba gledati.

Moj doživljaj Splita je izvanredan. Nikada tamo nisam prilagođavao svoje priče, mijenjao jezik ili naglasak. Uvijek sam bio ono što jesam. I uvijek sam bio lijepo primljen.

A kad bih počeo nabrajati sve ljude s kojima sam tamo prijateljevao, popis bi bio popriličan.

Zato ih sve pozdravljam i šaljem im podršku.

Čuvajte mi Split, a mi ćemo vama Beograd.

Jednom braća — zauvijek braća.

Borisu Dvorniku, Miljenku Smoji, Severini, Petru Graši, Arijani Čulini, Dinu Rađi, Toniju, Brunu i mnogim, mnogim drugima… - napisao je Stefan na Facebooku.