Sve više identificiranih napadača na Dane srpske kulture u Splitu

Kako doznaje Index raste broj identificiranih sudionika incidenta u Splitu. Podsjetimo, skupina od 50-ak mladića prekinula je program Dana srpske kulture i KUD-a iz Novog Sada, rekavši da se ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara.

Oko 18 sati u prostorije Gradskog kotara Blatine upali su muškarci u crnim majicama i kapama, među kojima su dvojica starijih izgledala kao da predvode skupinu. Rekli su članovima Prosvjete da ondje "ne mogu održati nastup" te da "nema mjesta takvom programu u mjesecu kada se obilježava pad Vukovara". Skupina je skandirala i ustaški pozdrav Za dom spremni.

"Ovo je bila iznimno neugodna situacija. Nismo željeli ulaziti ni u kakve rasprave ni sukobe, jednostavno smo se skupili i otišli", rekao je jedan od sudionika događaja, dodajući kako "u današnjoj atmosferi, nažalost, ovakve situacije više i ne iznenađuju".

Kazali su da bi događaj oskrnavio sjećanje na branitelje

Manifestacija Dana srpske kulture trebala se održavati od 3. studenoga do 1. prosinca, a uključuje glazbene i dramske nastupe, izložbe, folklorne izvedbe i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje. Iz Prosvjete su priopćili da su o svemu obavijestili policiju koja je potvrdila incident te objavila da traga za počiniteljima. Nema ozlijeđenih osoba.

"Petorica su ušla u tu malu salu, tražili su tko je organizator. jednoj od članica podoodbora kazali su da ne trebaju organizirati taj događaj, jer je bio dan Svih svetih i da bi se time oskrnavilo sjećanje na branitelje", kazao je jedan od prisutnih.

"Stvar nije bila bezazlena"

"Za vrijeme trajanja probe, još prije početka događaja, koji je trebao krenuti u 19 sati, organizatori su primijetili da se na parkiralištu ispred dvorane Gradskog kotara okupilo preko stotinu mlađih ljudi. Dio njih bio je u maskirnim uniformama, a bilo je i onih u crnim odorama i kapama koji su skandirali "Za dom spremni".

Nekolicina njih je zatim upala u dvoranu i naredila da ne smiju organizirati događaj i da hitno napuste prostor ili će ih u protivnom oni izbaciti. Važno je na kraju da nije bilo nasilja, da nitko nije fizički ugrožen. Jer stvar nije bila bezazlena", kazao je Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

U međuvremenu su na incident reagirali brojni političari, uključujući premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanović.