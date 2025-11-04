Plenković: "Jedna je osoba već uhićena zbog incidenta u Splitu"

Premijer Andrej Plenković komentirao je incident koji se dogodio u Splitu tijekom programa Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kada je skupina maskiranih muškaraca upala u prostorije udruge i prekinula događaj.

Plenković je istaknuo da je policija već angažirana i da se radi na identifikaciji sudionika incidenta.

“Policija je angažirana na identifikaciji sudionika incidenta. Mnogi su bili maskirani, što otežava prepoznavanje, ali policija poduzima sve potrebne radnje kako bi ih pronašla. Jedna je osoba već uhićena,” izjavio je premijer.

Naglasio je kako nema resora u kojem se ne vidi potpora nacionalnim manjinama, te da njegova Vlada “dosljedno gradi tolerantno društvo”.

“Nema resora u kojem se ne vidi vidljiva potpora nacionalnim manjinama. Istodobno, najsnažnije podupiremo i Hrvate izvan Republike Hrvatske, uključujući i Hrvate u Srbiji. Naš je cilj stvarati tolerantno društvo i jasno odbacujemo optužbe oporbe koje pokušavaju prebaciti odgovornost na nas. Domoljublje – da. Domovinski rat – da. Sve ostalo, ne.”

Premijer je uputio i kritike oporbi, posebno SDP-u i platformi Možemo, poručivši da “ljevica pokušava politički iskoristiti incident”.

“Odbacujemo sve teze koje dolaze s ljevice. Vidim da je i danas SDP izašao s priopćenjem – neka ga slobodno pošalju Tomaševiću, koji je u srpnju odobrio taj koncert. Riječ je o političkoj kalkulaciji aktualne vlasti u kojoj sudjeluju i SDP i Možemo,” rekao je.

Podsjetio je i na, kako je kazao, dosljednu politiku Vlade prema manjinama i povijesnim temama.

“Nebrojeni su primjeri koji pokazuju našu dosljednu politiku – od političkih i simboličkih gesta, poput sudjelovanja Borisa Miloševića u Kninu povodom obljetnice Oluje, do gesta u vukovarskoj koloni. Ova Vlada nije Vlada koja zagovara povijesni revizionizam niti koja ‘pušta ustaštvo iz boce’. Očekujem od policije i DORH-a da počinitelje ovog incidenta kazne, i siguran sam da će biti procesuirani.”

Plenković je dodao da se Hrvatska “nalazi pod stalnim udarom političke ljevice”, koja, kako tvrdi, “ne prestaje otvarati teme Drugog svjetskog rata i optuživati Vladu za promicanje ustaštva”.

Zaključno, premijer je naglasio da će Vlada i dalje štititi prava nacionalnih manjina:

“U Hrvatskoj sve nacionalne manjine imaju svoja prava, trebaju biti poštovane i moramo raditi na njihovoj zaštiti bez ikakvih ograničenja. To je politika ove Vlade – politika koja cijeni i uvažava naše manjine. To smo dosad jasno pokazali kroz svoje aktivnosti, a tako ćemo nastaviti i ubuduće.”