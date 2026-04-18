Sprema se novi natječaj za radove na 'Širini'! Doznajemo kada bismo mogli dobiti novi most, HC otkrivaju: "Odvijat će se u dvije faze..."

Krajem prošlog mjeseca Hrvatske ceste raskinule su ugovor s društvom DIV Grupa, za projekt izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja "Širina" u Solinu. Riječ je o projektu od velike prometne važnosti za Solin i šire splitsko područje, a odluka o raskidu ugovora otvorila je pitanje daljnje dinamike radova i završetka jednog od ključnih infrastrukturnih zahvata.

"Ugovorni rok je 14 dana otkad smo poslali obavijest izvođaču da se raskida ugovor. Čim prođe taj rok, Hrvatske ceste će odmah raspisat novi natječaj i u najkraćem mogućem roku izabrat drugog izvođača", kazao je tada za Dalmaciju Danas predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir.

Do raskida ugovora s DIV Grupom došlo je zbog probijanja rokova i financijske nemoći izvođača koji nije mogao izvesti čeličnu konstrukciju ni ostatak gradilišta. Značajno je probijen ugovor roka radova koji je trebao biti u srpnju, ove godine, pa je produženo do rujna i na kraju se kraj radova najavljivao za prosinac, što kako pojašnjavaju iz Hrvatskih cesta, nisu mogli pratiti niti dozvoliti.

Hrvatske ceste planiraju do kraja travnja objaviti natječaj za izvođača radova, a trenutačno pripremaju dokumentaciju o javnoj nabavi za ugovaranje preostalih radova. Puno posla očekuje novog izvođača radova što su potvrdile i Hrvatske ceste.

Što čeka novog izvođača radova?

-Preostali radovi koje je potrebno izvesti nakon raskida ugovora odnose se na dovršetak radova na donjem ustroju (preostali dio temelja stupova, stupovi i naglavne grede), radove gornjeg ustroja (čelična konstrukcija i kolnička ploča), izgradnju i dovršetak novog mosta, sanaciju mostova „Novi Jadro“ i „Stari Jadro“, rekonstrukciju postojećeg raskrižja te radove prometnog opremanja i signalizacije, kazali su nam iz HC-a.

Naredni radovi na najfrekventnijem raskrižju u Hrvatskoj odvijat će se u dvije faze.

U prvoj fazi predviđen je dovršetak izgradnje novog mosta, a planirani rok za završetak te faze je 12 mjeseci od sklapanja ugovora s novim izvođačem.

U drugoj fazi, nakon puštanja prometa preko novog mosta, pristupit će se sanaciji postojećih mostova i rekonstrukciji raskrižja „Širina“, za što je predviđen rok od 6 mjeseci, pojašnjavaju iz HC-a.

Po svemu sudeći ovo će biti još jedno dugo toplo ljeto u koloni prema solinskoj Širini za sve vozače, a sve se moglo obaviti bezbolnije i raskinuti ugovor ranije kad se shvatilo kako izvođač kasni s radovima. Dok se realizira novi natječaj, provedu rokovi za žalbu te se krene u realizaciju, vjerujemo kako će proći još dvije godine.