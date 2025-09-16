Kako napreduje veliki posao na Širini, kad će novi most? Bili smo na gradilištu i sve doznali!

„I, kako idu radovi? Kada možemo očekivati novi most?“ – gotovo bez uvoda, s klizećim startom, započeli smo razgovor s Davorom Trlajom, glavnim inženjerom i voditeljem projekta rekonstrukcije križanja Širina u Solinu.

Riječ je o jednom od najprometnijih čvorišta u državi. Projekt obuhvaća izgradnju novog mosta i novu regulaciju prometa na raskrižju dvaju glavnih smjerova – onog od Klisa prema Splitu te od Kaštela prema jugu. Širina je već godinama, ako ne i desetljećima, prometno usko grlo: gužve su stalne, a u špici dana kilometarske.

Predstavnik Hrvatskih cesta, investitora projekta, smireno nam je iznio trenutačno stanje.

„Nakon što su konzervatori obavili većinu posla, što je trajalo dvije godine, radovi sada napreduju dobrom dinamikom. Ima još jedan manji segment za pregled, ali to ne utječe na aktualni dio gradilišta. Moram naglasiti, teško je očekivati da ćeš u središtu Salone kopati, a da ne naiđeš na antičke ostatke koje treba konzervirati. Taj je zastoj bio i očekivan i razuman. U suradnji s arheolozima morali smo prilagoditi cijeli projekt, što je bio dodatni izazov. Osim toga, na Širini se nalaze brojne podzemne instalacije – vodovod, struja, telekomunikacije – a preciznih planova nema. Tu priču još rješavamo“, kaže Trlaja.

Minimalno ometanje prometa

Posebno naglašava da radovi minimalno ometaju promet.

„Bio je samo kratak period kada smo morali suziti raskrižje na jednu traku i tada su gužve bile velike. Ali činimo sve da se promet odvija što normalnije. Jednom smo zbog radova privremeno prekinuli napajanje semafora i nastao je kolaps, no u pravilu pazimo da se to ne događa. I mi smo vozači i znamo što znače gužve. Kad su nedavno semafori opet prestali raditi, ispalo je da nije do nas – nestalo je struje u cijelom području. Policija je odmah preuzela regulaciju prometa i suradnja je odlična.“

Na gradilištu se posljednjih tjedana postavljaju nosivi stupovi za most preko Jadra. Most će biti dug 510 metara, a ukupna dionica s vijaduktom nešto više od kilometra. Predviđene su dvije prometne trake u svakom smjeru. Nakon gotovo sat vremena razgovora, Trlaja nam otkriva i okvirni rok:

„Ako sve bude po planu, taj dio posla bit će gotov do sredine srpnja.“

Glavni izvođač radova je DIV grupa, a iako ta tvrtka prolazi kroz financijske izazove, pronašla je stručnog podizvođača pa je, nakon rješavanja birokracije, gradilište u punom zamahu.

„Velik dio posla je ‘nevidljiv’. Bušenje pilota i njihovo betoniranje traje, a vozači to ne vide pa misle da se ne radi. Na svakom od 16 stupnih mjesta buši se deset pilota promjera 1,5 metara i dubine oko 33 metra. Prvo se probija zemlja, a zatim još pet metara u stijenu da bi temelji bili čvrsti. Bušenje zemlje ide brzo, 25 metara u nekoliko sati, ali bušenje stijene može potrajati danima“, objašnjava inženjer.

Kada svi stupovi budu završeni, slijedi vidljiviji dio posla – postavljanje nadvožnjaka i premošćivanje Jadra. No time projekt ne završava. Nakon dovršetka mosta slijedi uređenje samog križanja ispod nadvožnjaka i nova organizacija prometa, kojom će se najveći dio vozila preusmjeriti iznad sadašnjeg semaforiziranog čvorišta.