FOTOGALERIJA I VIDEO Šef Hrvatskih cesta: Širina će biti gotova za godinu dana, a most Kaštela - Split neće početi ni za tri godine!

Prigoda da se (relativno) novi šef Hrvatskih cesta Ivica Budimir 'spusti' do Dalmacije (vjerojatno će ubuduće toga biti još) zbog neformalne kontrole tunela Kozjak, bila je predobra da ga ne priupitamo oko ostalih cestovnih projekata HC-a.

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta pokazao je zavidno znanje oko cestogradnje i konkretnije gradnje tunela, ipak je godine proveo 'u struci'.

Govori nam dalje o nastavku planiranih trasa jer tunel Kozjak nije posebno efikasan ako ne bude mosta koji spaja Kaštela i Split...

- Ovo je jedna etapa samo, preostale dvije su spoj do trajektne luke u Splitu! Trenutno je u fazi natječaja idejni projekt za most Kaštela – Split, trebali bi do sredine listopada dobiti rješenja i onda Hrvatske ceste s komisijom, stručnjaka za mostove, ali i predstavnika gradova Kaštela, Splita, Županije i Ministarstva, dalje bi taj postupak išao svojim tijekom te nas naravno čeka i Studija utjecaja na okoliš te ostale stvari bitne za takav mega-projekt koji neće krenuti još tri godine. Prije toga ne možemo očekivati građevinsku dozvolu.

Most se spaja na Stinice, a baš zbog toga smo posljednje vrijeme prekategorizirali Put Stinica i Dubrovačku u državne ceste kako bi osigurali kontinuitet ovog projekta do trajektne luke...

Ostali cestovni zahvati HC-a na ovom području, prvenstveno Širina u Solinu?

Širina nam je ‘projekt svih projekata’, nadam se da za sada tu držimo stvari pod kontrolom… Imali smo dvije godine zastoj radi arheologije, sad ćemo to pokušati ubrzati – u ljeto dogodine nam je plan, ako sve bude u redu, spojiti most koji bi prešao preko Širine i s time bitno umanjili one gužve na Širini. Nakon toga nas čeka rekonstrukcija samog partera i postojećih vijadukata, ali čim pustimo taj glavni pravac očekujemo da će se gužve bitno smanjiti.

Kakva je situacija s izvođačem, DIV-om?

Ono za sada rade, uveli smo i mi neke strane podizvođače koji će pokušati te radove malo ‘pojačati’... - moramo reći da nivo uvjerenja kod ovog pitanja nije bio na maksimumu kod našeg sugovornika.

A čvor Mravince – TTTS, pa i dalje prema Omišu?

Ovaj prvi dio radi tvrtka Strabag i to ide sukladno dinamici, krajem rujna će sami čvor Mravinci biti završen no neće imati bitnu funkciju dok se ne završi dionica do TTTS-a. Trenutno je natječaj za sami rotor TTTS i trasu prema Podstrani, ali samo do rijeke Žrnovnice, to je vrijednost od oko 20 milijuna eura bez PDV-a. Tu ćemo nadam se uskoro dobiti izvođača.

Do kraja godine ili do siječnja očekujemo raspisivanje natječaja za trasu do Stare Podstrane…

Ta dionica, ovaj dio u Podstrani odmah s istočne strane rijeke Žrnovnice, tu već ima dosta, možda i previše stambenih objekata?

Neće nam to biti problem, proći ćemo taj dio. Cesta se penje po brdu, preko rijeke ide veliki vijadukt duljine nekih 500 metara, a čekaju se elaborati za tih nekoliko izvlaštenja objekata, to je formalni dokument na temelju kojeg Hrvatske ceste mogu krenuti u otkup… Inače je gotovo sve otkupljeno do same rijeke Žrnovnice, a s istočne strane nekih pet posto još nije. - otišli smo u razgovoru s predsjednikom uprave Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom predaleko, odnosno previše u budućnost, najmanje desetak godina pa je bilo bolje stati...