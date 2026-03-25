Hrvatske ceste raskinule ugovor s DIV Grupom za rekonstrukciju raskrižja Širina, iz tvrtke poručuju: "Ne postoje prepreke za dovršetak projekta"

Hrvatske ceste d.o.o. uputile su izvođaču radova, društvu DIV Grupa, obavijest o raskidu ugovora za projekt izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja "Širina" u Solinu.

Riječ je o projektu od velike prometne važnosti za Solin i šire splitsko područje, a odluka o raskidu ugovora otvara pitanje daljnje dinamike radova i završetka jednog od ključnih infrastrukturnih zahvata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

DIV Grupa: "Projekt je moguće završiti do kraja godine"

Nakon informacije o raskidu ugovora, oglasila se DIV Grupa, poručivši kako, s njihove strane, trenutačno "ne postoje prepreke za realizaciju projekta u kratkom roku".

"Sa strane DIV Grupe, u proteklih nekoliko mjeseci, nakon krize vezane uz dobavljača iz Turske, poduzete su sve potrebne radnje te je pripremljena cjelokupna dokumentacija i dokazi o izvršenju koji obuhvaćaju razdoblje od danas do završetka projekta", poručili su iz DIV Grupe.

Dodaju i kako su usklađeni svi segmenti s dobavljačima materijala, financijskim partnerima i ostalim sudionicima projekta, dok će preostala dokumentacija biti finalizirana i dostavljena u narednim danima.

"Most bi mogao biti pušten u rad do Božića"

Iz DIV Grupe ističu kako vjeruju da je dovršetak projekta i dalje realan u kratkom roku.

"U ovom trenutku ne postoje prepreke za realizaciju projekta u kratkom roku. Naprotiv, uvjereni smo da je projekt moguće u potpunosti završiti do kraja ove godine", navode iz tvrtke.

Posebno naglašavaju da su na projektu angažirani "sa svim raspoloživim resursima" te očekuju odluku o nastavku projekta.

"Očekujemo donošenje odluke o nastavku projekta, što će omogućiti brzo, kvalitetno i učinkovito dovršenje mosta, s ciljem njegovog puštanja u rad do Božića ove godine te konačnog završetka cjelokupnog procesa", stoji u priopćenju.

Fokus ostaje na završetku radova

Zaključno, iz DIV Grupe poručuju kako ostaju u potpunosti usmjereni na realizaciju projekta unatoč novonastaloj situaciji.

"DIV Grupa ostaje u potpunosti fokusirana na uspješnu realizaciju projekta", poručili su iz Odnosa s javnošću DIV Grupe.