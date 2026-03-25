Debeljakov DIV izbačen iz posla, nadvožnjakom preko Širine tek idućeg ljeta!

Eto, sad je i službeno: ništa od mosta preko Jadra i solinske Širine, nema rasterećenja od prometnih gužvi na tom najprometnijem križanju u Hrvatskoj!

Barem ne ovog ljeta, a hoće li se stvari pomaknuti do iduće sezone, ostaje vidjeti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stiglo je naime priopćenje, obavijest iz Hrvatskih cesta kako raskidaju ugovor s DIV Grupom zbog kašnjenja i nepružanja garancija da će napraviti posao u nekom doglednom roku.

A upravo je ta korporacija - koja u vlasničkom portfelju ispod imena Tomislava Debeljaka ima i splitski, pardon zagrebački Škver (Brodosplit je pod Debeljakom promijenio sjedište iz Puta Supavla u neku zagrebačku adresu) - trebala isporučiti čelične konstrukcije za nadvožnjak preko Širine i novi most preko Jadra.

Iako su iz DIV Grupe upravo jučer kazali kako su 'predani dovršetku radova na Širini', očigledno odgovorne iz HC-a nisu uspjeli uvjeriti, da ne kažemo nešto gore, kako će biti u stanju isporučiti čelične konstrukcije i završiti posao. Što zapravo i ne čudi, već je danima na Širini zatišje, nema radnika kao uostalom već mjesecima niti u Škveru...

Nakon što su ostali bez posla s obalno-ophodnim brodovima za MORH (to je posebna priča, ali najvažnije je znati da se nedavno država izvukla iz tog posla, dobro je i prošlo ministarstvo Ivana Anušića s dva funkcionalna plovila od početno ugovorenih pet), a sada i bez ovog posla, iako su navodno svojih sredstava uložili pet milijuna eura, DIV već neko vrijeme nezaustavljivo putuje prema dnu.

A što sve to znači nama, korisnicima? Paaa, iz HC-a su naveli i neki plan daljnjih aktivnosti, svojevrsni hodogram: nakon što raskrste s Debeljakovom firmom, i točno utvrde koliko je još posla ostalo, dakle nakon svega toga, onda u 30 dana raspisuju postupak javne nabave za izvođača koji će obaviti što treba umjesto DIV-a. Naravno, za očekivati je tu i neki žalbeni postupak, pa uvođenje u posao nove tvrtke, uglavnom uz puno sreće posao na Širini, barem ovaj dio s nadvožnjakom i mostom, mogao bi biti završen do ljeta 2027. godine. A onda se mora još rekonstruirati i samo križanje ispod...