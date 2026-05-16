Sumnjivi muškarac ispred zgrade odveo policiju do velike zalihe droge

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 42-godišnjak, protivno odredbama članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine raznih vrsta droge.

U stanu u kojem stanuje na području Novog Zagreba skrivao je, vagao i prepakiravao amfetamin, konoplju tipa droga, MDMA, gljive psilobicin, LSD te smolu konoplje tipa droga, koju je potom tako pripremljenu preprodavao.

U četvrtak, 14. svibnja 2026. u popodnevnim satima, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke na području su Novog Zagreba, na ulici, ispred stambene zgrade, u istoj u kojoj se nalazi i njegov stan u kojemu boravi, uočili ga i posumnjali u moguće protupravno ponašanje te mu prišli s ciljem provjere identiteta.

Prilikom provjere identiteta, policijskim je službenicima dragovoljno predao jednu ručno motanu cigaretu ispunjenu smjesom duhana i konoplje tipa droga, 6,3 grama amfetamina, 7 tableta MDMA te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Sljedećeg dana, pretragom stana u kojem stanuje pronađeno je:

-71 paket amfetamina ukupne mase 1.180,5 grama

-213 tableta MDMA

-devet paketa MDMA ukupne mase 35,4 grama

-43 doze LSD-a

-14 paketa konoplje tipa droga ukupne mase 508,9 grama

-5 paketa smole konoplje tipa droga ukupne mase 97,5 grama

-19,7 grama gljiva psilobicin

-tri digitalne vage s tragovima droge te

-novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.