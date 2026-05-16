Liječnici razbijaju opasan mit o pivu

Ako često provodite vrijeme na TikToku tražeći teme o zdravlju ili na Redditu čitate rasprave o bubrežnim kamencima, vjerojatno ste naišli na tvrdnju da pivo može pomoći u izbacivanju bubrežnih kamenaca. Ta se teorija posljednjih mjeseci širi online prostorom velikom brzinom. Netko kaže da je njegov rođak imao bubrežne kamence i pio pivo te da je to djelovalo. Prijateljev prijatelj se također kune u to. I tako, ubrzo i sami postajete uvjereni da bi otvaranje hladne boce piva moglo biti rješenje za mučnu bol uzrokovanu bubrežnim kamencima. No, osim što je ta tvrdnja potpuno pogrešna, ona je i potencijalno opasna, tvrde stručnjaci.

- Pivo ne pomaže u smanjenju rizika od bubrežnih kamenaca. To je mit – kaže dr. Atul D. Sajgure, nefrolog u bolnici Sahyadri Super Specialty u Puneu, dodajući da stalno viđa pacijente koji su povjerovali u ovu zabludu. Zapravo, kaže, alkohol može dehidrirati tijelo i tako povećati dugoročni rizik od razvoja bubrežnih kamenaca, piše Jutarnji list.

Ali pivo jest tekućina

Možda se pitate kako tekućina, koju obično smatramo hidratantnom, može pogoršati stanje bubrežnih kamenaca ili pogodovati njihovom nastanku. Odgovor leži u načinu na koji alkohol djeluje u tijelu.

- Mnogi ljudi misle da je pivo dobar lijek za izbacivanje bubrežnih kamenaca, ali istina je da pretjerano pijenje može pogoršati bolest kamenaca. Dehidracija je jedan od najvećih rizika prekomjerne konzumacije piva jer, iako je pivo tekućina, alkohol ima diuretski učinak koji uzrokuje da tijelo gubi više tekućine – objašnjava dr. Jatin Kothari, nefrolog iz Medicinskog istraživačkog centra u Mumbaiju.

Kad pijete alkohol, vaše tijelo ga ne zadržava na način na koji zadržava vodu. Umjesto toga, alkohol zapravo uzrokuje gubitak još više tekućine kroz povećano mokrenje. Dakle, ako imate bubrežne kamence i pijuckate pivo misleći da će vam to pomoći, ono što zapravo radite jest da se još više dehidrirate i time pogoršavate stvar (iako možda zavaravate sebe da se hidrirate).

- Ako netko pije puno piva, a premalo vode, to može dovesti do ozbiljne dehidracije. To koncentrira minerale u urinu i povećava šanse za stvaranje kamenaca – kaže dr. Kothari.

Tu nije kraj problemima

Postoji još jedan aspekt ovog mita. Pivo aktivno mijenja kemiju tijela na načine koji potiču stvaranje kamenaca.

- Poznato je da pivo povećava razinu mokraćne kiseline u tijelu. Visoka razina mokraćne kiseline u urinu glavni je čimbenik koji dovodi do stvaranja kamenaca od mokraćne kiseline. Dakle, doslovno stvarate nove uvjete u svom tijelu koji pogoduju razvoju kamenaca. To je kao da sami sebi aktivno gradite kamenac – upozorava dr. Kothari. Dodaje da je tu i faktor debljanja.

- Redovito pijenje piva u velikim količinama može dovesti do debljanja, čime se povećava rizik od metaboličkog sindroma. Ta su dva stanja povezana s povećanim rizikom od bubrežnih kamenaca tijekom vremena. Dakle, pijenjem većih količina piva dobivate dehidraciju, povećanu razinu mokraćne kiseline i metaboličke probleme, a to se sve slaže jedno na drugo – upozorava dr. Kothari, piše Jutarnji list.

Što onda funkcionira

Oba liječnika ukazuju na isto rješenje, ali ono nije zabavno ni zanimljivo ni popularno na društvenim mrežama.

- Najbolje što možete učiniti za prevenciju ili kontrolu bubrežnih kamenaca jest piti dovoljne količine vode (8 do 12 čaša dnevno) kako biste razrijedili urin. To razrjeđivanje također će smanjiti koncentraciju svih minerala koji mogu uzrokovati bubrežne kamence u vašem urinu. Dakle, voda. Samo obična, dosadna voda, to je ono što zapravo djeluje – poručuje dr. Sajgure.

Osim samog pijenja vode, dr. Kothari naglašava i druge prehrambene čimbenike.

- Smanjenje unosa soli je ključno jer povišene razine natrija dovode do povećanja kalcija u urinu. Preporučuje se uravnotežena prehrana s normalnom količinom kalcija, umjerenom količinom hrane bogate oksalatom i ograničenom količinom životinjskih proteina – savjetuje dr. Kothari.

Dodajte ovo u vodu

Ako želite nešto zanimljivo, a korisno, dodajte u vodu limun.

- Povećanje unosa citrata može biti od velike pomoći. Na primjer, pijenje vode s limunom može povisiti citrat u urinu, koji je prirodni inhibitor stvaranja bubrežnih kamenaca. Voda s limunom je nešto čije je djelovanje znanstveno potkrijepljeno. To je stvarni mehanizam, a ne mit – kaže dr. Kothari.

Dr. Sajgure ističe kako bi želio da ljudi shvate da su bubrežni kamenci rezultat različitih čimbenika kao što su prehrana, nedovoljna hidratacija, prekomjeran unos soli, metabolički poremećaji i genetska predispozicija, piše Jutarnji list.

- Liječenje varira ovisno o veličini i vrsti kamenaca prisutnih u mokraćnom sustavu. Mali kamenci mogu sami proći uz povećan unos tekućine i lijekova, dok veći zahtijevaju medicinsku intervenciju. Ali bez obzira na veličinu ili vrstu kamenaca s kojom se suočavate, pivo nije odgovor – poručuje dr. Sajgure.