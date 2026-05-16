DRAMA NA MORU Kajak mu se prevrnuo na valovima, policija ga pronašla dva kilometra od obale

Jučer, 15. svibnja u 15,50 sati zatražen je angažman policijskog plovila na području akvatorija Primoštena, radi osobe koja se nalazi u moru te zbog vremenskih uvjeta i prevelikih valova ne može se popeti na kajak.

Odmah po traženju, u pravcu navedene lokacije isplovilo je službeno plovilo Postaje pomorske policije Šibenik, čija je posada oko 17.20 sati u moru pored Primoštena, uočila prevrnuti kajak bez osobe te su u 17,30 sati oko 2000 m udaljenosti od kopna pronašli vidno izmorenu mušku osobu kojeg su sigurno podignuli na policijsko plovilo.

Tijekom ovog događaja pronađen je 67-godišnji njemački državljani, koji nije ozlijeđen.

Zahvaljujući brzoj reakciji te vještini i spremnosti policijskih službenika, posade policijskog plovila Postaje pomorske policije Šibenik ovaj je događaj prošao bez neželjenih posljedica, ali je na samom početku ovogodišnje turističke sezone ujedno i upozorenje svim ostalima koji se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru.