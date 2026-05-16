OBITELJ MOLI ZA POMOĆ Medicinska sestra Tea (27) krenula na posao u KB Dubrava i nestala

Uzela je uniformu za posao i rano ujutro, oko 5.40, sjela u auto i zaputila se u Zagreb gdje radi kao medicinska sestra u KB Dubrava. Tei Turini iz Volodera kraj Popovače od tada se izgubio svaki trag, a očajna obitelj sada moli za bilo kakvu informaciju koja bi pomogla u njezinom pronalasku.

Tea je rođena 1999. godine, visoka je 170 centimetara, ima smeđu kosu, a u trenutku nestanka odvezla se u bijelom Nissan Noteu registracijskih oznaka KT 959 IU, piše Jutarnji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Običan odlazak na posao pretvorio se u noćnu moru. Kod kuće je sve u redu, ona ima dijete od godinu i pol. Uzela je medicinsku uniformu, skuhala kavu, stavila je u termosicu kao i obično i krenula. Ništa nije upućivalo da bi nešto učinila - rekla nam je njezina majka.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.