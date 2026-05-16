Šuta o optužnici protiv Ivoševića i Marinića: "Minimum političke odgovornosti su ostavke i povlačenje iz javnosti"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta komentirao je podizanje optužnice protiv gradskih vijećnika Centra Bojana Ivoševića i Srđana Marinića zbog neovlaštenog upada u sustav gradske uprave, poručivši kako smatra da bi obojica trebala podnijeti ostavke i povući se iz javnog života do okončanja postupka.

"Ne želim nikoga unaprijed osuđivati, ali to su te takozvane moralne vertikale. Za svakoga su imali prijedloge i govorili koje bi poteze trebalo povući. Mislim da je minimum da sada isto primijene na sebe", rekao je Šuta odgovarajući na novinarska pitanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodao je kako je upravo politička odgovornost bila ključni dio narativa koji je Centar godinama zastupao u javnosti.

"To je bio njihov politički narativ tijekom cijelog mandata. Zato sada građani imaju pravo očekivati dosljednost", poručio je.

Šuta se osvrnuo i na drugi sudski postupak koji se vodi protiv Bojana Ivoševića, a odnosi se na optužbe zbog prijetnji novinarkama jednog dalmatinskog dnevnog lista.

"Znakovito je da Sud četiri godine u tom predmetu nije sazvao ročište. Četiri godine. Sada ćemo vidjeti kako će se ovaj slučaj dalje odvijati", izjavio je.

Posebno je kritizirao predsjednicu stranke Centar Marijanu Puljak zbog njezinih reakcija i prozivki gradskih službenika nakon podizanja optužnice.

"Mislim da je time pokazala političko dno. Ljudi koji rade svoj posao nisu ni u jednom trenutku odgovorni za bilo što od ovoga", rekao je gradonačelnik.

Naglasio je kako predmet cijelog slučaja nisu bili dokumenti dostupni vijećnicima ili javnosti, već osjetljivi podaci građana i informacije kojima Grad raspolaže.

"Ne govorimo o običnim dokumentima, nego o računima i drugim podacima koje Grad posjeduje. To su ozbiljni podaci. Morate znati da određene informacije imamo i u suradnji s policijom. Riječ je o stvarima koje se tiču opće sigurnosti i zaštite podataka svih građanki i građana Splita", upozorio je Šuta.

Govoreći o odgovornosti osoba koje imaju pristup takvim informacijama, istaknuo je kako i sam, kao gradonačelnik, ima pristup brojnim podacima, ali da mu nikada nije palo na pamet njihovo zloupotrebljavanje.

"To samo pokazuje njihove kriterije i postupke. Ti ljudi koji su zazivali moralnost u svakom potezu drugih političara ovime su pokazali da nisu dosljedni i da imaju dvostruke kriterije", rekao je.

U nastavku je podsjetio i na druge slučajeve povezane sa strankom Centar.

"Marijana Puljak ima prometnu nesreću i pobjegne, pa objavi status da nije ni osjetila kada je udarila auto. S druge strane, stalno su moralizirali o političkom djelovanju drugih ljudi", izjavio je Šuta.

Spomenuo je i slučaj članice Centra iz Dubrovnika koja je obuhvaćena istragom EPPO-a.

"Njihova članica iz Dubrovnika osumnjičena je u slučaju koji vodi EPPO, a preko toga su također prešli. Sada isto i s Ivoševićem i Marinićem. Vrijeme će pokazati svoje", rekao je.

Na kraju je još jednom ponovio kako smatra da bi minimum političke odgovornosti bio suzdržavanje od javnih napada na gradske službenike i institucije.

"Minimum bi bio barem da šute. Prozivati druge i napadati ljude koji samo rade svoj posao potpuno je neprihvatljivo", zaključio je gradonačelnik Splita.

Dodao je i kako on nije ni istražitelj ni sudac, nego da je tijekom postupka utvrđeno određeno činjenično stanje te da će daljnji tijek procesa pokazati sve okolnosti slučaja.