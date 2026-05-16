Marinić uzvraća Šuti: “Nećete me zaustaviti optužnicom. Ako nemate što skrivati o Marjanu, objavite sve!”

Nezavisni vijećnik s liste Centra Srđan Marinić reagirao je na izjave splitskog gradonačelnika Tomislava Šute nakon podizanja optužnice protiv njega i Bojana Ivoševića zbog navodnog neovlaštenog upada u sustav gradske uprave. Marinić u objavi tvrdi da je riječ o politički motiviranom procesu kojim se, kako navodi, pokušava utišati vijećnike koji otvaraju pitanja bespravne gradnje na Marjanu.
Poručio je da će argumente ostaviti za sud, ali i zatražio od gradonačelnika Šute da javnosti objavi cjelovitu dokumentaciju o evidentiranim bespravno izgrađenim objektima u Park-šumi Marjan.
Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:
"S obzirom na objave u medijima vezane uz optužnicu DORH-a, želim poručiti javnosti i građankama i građanima Splita koje zastupam:
Smatram da je ovo politički progon s ciljem utišavanja vijećnika koji istražuju osjetljive teme poput bespravne gradnje na Marjanu.
Konkretne argumente ovog politički motiviranog procesa ostavit ću za Sud.
Ali cjelokupnoj javnosti i građankama i građanima Splita moram reći ono što se ne smije izgubiti u naslovima.
Ovo nije počelo zbog mene ili Bojana Ivoševića.
Ovo je počelo zbog Marjana.
Godinama postavljamo i otvaramo pitanja koja mnogima očito smetaju:
Što se stvarno događalo s bespravnom gradnjom u Park-šumi Marjan?
Zašto javnost nema potpunu sliku o više od 150 evidentiranih bespravno izgrađenih objekata?
Zašto se vijećnicima uskraćuju informacije potrebne za obavljanje njihove dužnosti?
Zašto se od pitanja o Marjanu pokušava napraviti priča o onima koji ta pitanja postavljaju?
Ako netko misli da će se optužnicom zaustaviti pitanja o bespravnoj gradnji na Marjanu, vara se.
Pitanja ostaju ista:
Tko je gradio?
Tko je znao?
Tko je kazneno odgovarao?
Tko nije postupao, a morao je?
I zašto se dokumenti od javnog interesa skrivaju od onih čija je dužnost pitati?
Marjan nije politički plijen.
I zato borba za Marjan ide dalje.
Gospodine Šuta, cjelokupna zainteresirana javnost i građanke i građani Splita zaslužuju jasne odgovore.
Hoćete li objaviti cjelovitu, preglednu i javno razumljivu dokumentaciju o svim evidentiranim bespravno izgrađenim objektima na Marjanu?
Hoćete li objaviti popis svih predmeta legalizacije na području Park-šume Marjan, uz status svakog postupka, bez skrivanja iza birokratskih formulacija?
Hoćete li objasniti zašto vijećnici ne dobivaju odgovore i sve podatke koji su im potrebni za obavljanje dužnosti izabranog vijećnika?
Je li gradska vlast spremna jednako odlučno postupati prema bespravnoj gradnji kao što postupa prema onima koji o toj gradnji postavljaju pitanja?
Koliko je predmeta Grad Split proslijedio DORH-u i drugim nadležnim institucijama, koliko ih je riješeno, a koliko ih i dalje stoji bez stvarnog epiloga?
Zašto građanke i građani Splita još uvijek nemaju javnu, ažurnu i potpunu sliku o tome tko je, gdje, što i pod kojim okolnostima gradio u Park-šumi Marjan?
I najvažnije pitanje:
Koga se zapravo štiti šutnjom o Marjanu - javni interes ili one kojima javnost ne odgovara?
Gospodine Šuta, ako nemate što skrivati o Marjanu, objavite sve. Ne selektivno. Ne parcijalno. Ne nakon pritiska. Sve", poručio je Marinić.
