Penava bijesan zbog tretmana na Bleiburgu: "Ovo je podcjenjivanje i glupost. Što je u njihovim glavama?"

Predsjednik Vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je tretiran tijekom komemoracije na Bleiburškom polju. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje da postoji prijepor.

Penava je podsjetio da je jučer bio na Bleiburgu, ali da je služben izaslanik predsjednika Sabora i Vlade bio veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji.

- Učiniti ovo je podcjenjivanje, glupost i nešto što se ne radi. Što je u glavama predsjednika Vlade i predsjednika Sabora kada, uz njihovu spoznaju o mojoj nazočnosti kao potpredsjednika Sabora i predsjednika komisije, odluče ovako ignorirati?, rekao je Penava za HRT.

Dodao je da ga je takav odnos naveo na preispitivanje partnerskih odnosa unutar vladajuće koalicije.

- Da sam znao da ću doživjeti ovakav tretman jučer na Bleiburgu, možda bih sasvim drukčije postupio na glasanju koje je bilo netom prije toga. Ne možeš za neke stvari u partnerstvu biti dobar, a za druge nepodoban i gurnut u stranu, poručio je.

Jandroković odbacio tvrdnje o prijeporu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje da postoji prijepor između koalicijskih partnera zbog predstavljanja Hrvatske na Bleiburgu. Istaknuo je da je veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji i ranijih godina bio službeni izaslanik predsjednika Sabora i predsjednika Vlade, piše HRT.

- Moj izaslanik svake godine, kao i izaslanik predsjednika Vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji. Dakle, ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo, rekao je Jandroković.

Na novinarsko pitanje je li, s obzirom na Penavinu nazočnost, bilo logičnije da upravo on bude izaslanik Sabora, Jandroković je odgovorio: "Ne znam zašto inzistirate na tome kada sam sve objasnio. Tražite sada neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora".