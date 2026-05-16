Plenković o Bleiburgu i Križnom putu: "Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda"

Premijer Andrej Plenković oglasio se povodom obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta, istaknuvši kako se Hrvatska s dubokim pijetetom prisjeća svih nevinih žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Danas se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava Bleiburške tragedije i Križnog puta, zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata koji su ostavili duboke rane u brojnim hrvatskim obiteljima. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih prava i dostojanstva.

Novootkrivena stratišta i masovne grobnice obvezuju nas da nastavimo sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. U tome posebno zahvaljujem Ministarstvu hrvatskih branitelja i potpredsjedniku Vlade Tomu Medvedu na predanom radu i uloženim naporima.

Demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju.

Samo tako nove generacije mogu razumjeti i učiti iz bolnih stranica naše povijesti", poručio je Plenković.

— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 16, 2026