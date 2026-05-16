Plenković o Bleiburgu i Križnom putu: "Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda"

Premijer Andrej Plenković oglasio se povodom obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta, istaknuvši kako se Hrvatska s dubokim pijetetom prisjeća svih nevinih žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata.
Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:
"Danas se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava Bleiburške tragedije i Križnog puta, zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata koji su ostavili duboke rane u brojnim hrvatskim obiteljima. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih prava i dostojanstva.
Novootkrivena stratišta i masovne grobnice obvezuju nas da nastavimo sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. U tome posebno zahvaljujem Ministarstvu hrvatskih branitelja i potpredsjedniku Vlade Tomu Medvedu na predanom radu i uloženim naporima.
Demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju.
Samo tako nove generacije mogu razumjeti i učiti iz bolnih stranica naše povijesti", poručio je Plenković.
— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 16, 2026