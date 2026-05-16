Ustaju u zoru kako bi gledali Eurosong. Što će se dogoditi ako večeras pobijede?

Fanovi Eurosonga s nestrpljenjem čekaju finale Eurosonga koji se ove godine održava u Beču. Sudeći po kladionicama, koje vrlo rijetko griješe, najveći favoriti za pobjedu su Finska i Australija, dvije zemlje kojima je Eurosong najdraža sporedna stvar na svijetu.

Finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmo "Liekinheitin" prema kladionicama imaju 44% šanse za pobjedu, dok je drugi favorit, Australija na 22% šanse. Australiju ove godine predstavlja Delta Goodrem s pjesmom Eclipse, a njezini sunarodnjaci će ustati u zoru kako bi je gledali.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Da, Australci su ludi za Eurosongom. I zato se natječu na europskom natjecanju.

Što Australija uopće radi na Eurosongu?

Australija i Eurosong su paradoks, ali rijetko tko obožava Eurosong kao Australci.

Australija se na Eurosongu natječe od 2015. godine, kada je prvi put pozvana povodom 60. obljetnice natjecanja. Iako nije europska država, sudjelovanje joj je omogućeno zbog dugogodišnje popularnosti Eurosonga u toj zemlji te činjenice da australska televizija SBS natjecanje prenosi još od 1983. godine. Ono što je prvotno trebalo biti jednokratno gostovanje ubrzo je preraslo u stalno sudjelovanje, a Australija je danas redovan dio Eurosonga. Već pri debiju ostvarili su odličan rezultat, kada je Guy Sebastian s pjesmom "Tonight Again" završio na petom mjestu.

Najveći uspjeh Australci su ostvarili 2016. godine zahvaljujući Dami Im i pjesmi "Sound of Silence", s kojom su osvojili drugo mjesto i bili među glavnim favoritima za pobjedu. Još nekoliko puta završili su u Top 10, uključujući nastupe Isaiaha Firebracea 2017., Kate Miller-Heidke 2019. i benda Voyager 2023. godine. Posebno je zapamćen nastup Kate Miller-Heidke s pjesmom “Zero Gravity”, koji je zbog spektakularne scenografije i lebdeće izvedbe postao jedan od vizualno najupečatljivijih modernih eurovizijskih nastupa.

Australija je tijekom godina stekla reputaciju zemlje koja na Eurosong šalje izrazito kvalitetne vokale i produkcijski vrlo ozbiljne nastupe. Iako još nikada nisu pobijedili, u relativno kratkom razdoblju postali su jedna od uspješnijih neeuropskih sudionica u povijesti natjecanja.

Australci se strašno trude na Eurosongu i ustaju u zoru kako bi ga gledali

Iako se Eurosong u Australiji zbog vremenske razlike emitira u ranim jutarnjim satima, popularnost natjecanja ondje desetljećima ne opada. Finale koje u Europi počinje oko 21 sat u Australiji se uglavnom prati oko pet ili šest ujutro, pa brojni fanovi ustaju prije zore kako bi gledali prijenos uživo. Australska televizija SBS Eurosong prenosi još od 1983. godine, ponajviše zahvaljujući velikoj europskoj dijaspori koja uključuje brojne Hrvate, Talijane, Grke i Britance.

S vremenom je Eurosong prerastao u pravi pop-kulturni fenomen te stekao veliku popularnost među mlađom publikom i LGBTQ zajednicom. Australija je neko vrijeme predstavnike birala kroz nacionalni izbor “Australia Decides”, iz kojeg su proizašli izvođači poput Kate Miller-Heidke i benda Voyager, dok posljednjih godina SBS češće interno bira predstavnike.

Australski nastupi često su poznati po vrlo snažnim vokalima, ozbiljnoj produkciji i upečatljivim scenskim nastupima, zbog čega ih mnogi eurosong fanovi smatraju jednom od najprofesionalnijih zemalja natjecanja. Unatoč emitiranju u cik zore, Eurosong u Australiji redovito prati velik broj gledatelja, a s godinama su postale popularne i tzv. "Eurovision breakfast" zabave na kojima se finale prati uz kavu i doručak.

U slučaju pobjede Australije, organizaciju preuzima netko iz Big 5

No, ako Delta večeras pobijedi, dogodine nećemo gledati Eurosong u Australiji.

Iako se Australija natječe na Eurosongu kao punopravna sudionica, u slučaju njihove pobjede natjecanje se ne bi održalo u Australiji zbog ogromne udaljenosti, vremenske razlike i logističkih razloga. Europska radiodifuzna unija još je prilikom uključivanja Australije dogovorila da bi se organizacija u tom slučaju održala u nekoj europskoj državi, u suradnji s australskom televizijom SBS.

Ne postoji službeno pravilo da domaćin mora biti netko iz tzv. "Big Five" zemalja (pet europskih država koje su osnovale natjecanje op.a), ali se pretpostavlja da bi organizaciju najvjerojatnije preuzela država s jakom produkcijskom infrastrukturom i iskustvom u organizaciji velikih televizijskih događaja.

Među mogućim domaćinima često se neslužbeno spominju Velika Britanija ili Njemačka, upravo zbog tehničkih i financijskih kapaciteta te bliskih odnosa s australskim emiterom. Sličan model već je viđen 2023. godine kada je Velika Britanija organizirala Eurosong umjesto Ukrajine. Australska pobjeda tako bi bila povijesna, ali bi Eurosong i dalje ostao fizički smješten u Europi.