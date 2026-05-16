Ovi psi stvaraju posebnu vezu sa ženama: Stručnjaci izdvojili sedam pasmina

Psi se za ljude vežu ovisno o karakteru, socijalizaciji, svakodnevnoj rutini i ranim životnim iskustvima. Stručnjaci za ponašanje životinja objašnjavaju da se neki psi uz žene osjećaju opuštenije zbog drugačijeg tona glasa, govora tijela i načina svakodnevne interakcije, piše Metropolitan.

U mnogim kućanstvima upravo su žene češće zadužene za hranjenje, šetnje i odgoj psa, što s vremenom dodatno jača vezu između čovjeka i životinje. Pasmine koje su osjetljivije na ljudske emocije često razvijaju posebno blizak odnos s osobom koju doživljavaju kao najsmireniju, najdosljedniju i najbrižniju u domu, piše N1.

Ovo je 7 pasmina koje stvaraju posebnu vezu:

Njemački ovčar

Njemački ovčar poznat je kao odan čuvar. Ova inteligentna i poslušna pasmina nudi mnogo više od same zaštite. Riječ je o jednoj od emocionalno najosjetljivijih pasmina, snažno usmjerenoj na čovjeka, posebno ako ima dovoljno strukture, treninga i svakodnevne interakcije.

„To je inteligentna pasmina koja odgovara ženama, osobito onima koje uživaju u prirodi, dugim šetnjama i planinarenju”, kaže veterinarka Amy Warner. Prema pisanju portala ParadePets, psi ove pasmine često razvijaju iznimno snažnu vezu sa svojom omiljenom osobom, zbog čega su odlični pratitelji ženama koje traže odanog i blisko povezanog ljubimca.

„Snažna veza gradi se kroz trening, učenje novih naredbi i dosljedno provođenje zajedničkog vremena”, dodaje Warner.

Dobro socijaliziran njemački ovčar kojem su zadovoljene fizičke i mentalne potrebe može sa svojom vlasnicom stvoriti duboku i trajnu povezanost.

Kavalirski španijel kralja Charlesa

Ova pasmina ima dugu povijest društvenog psa jer je uzgajana prvenstveno za život uz ljude. Poznati su po nježnom karakteru, znatiželji i smirenosti u usporedbi s drugim manjim pasminama.

„Stoljećima su uzgajani kao idealni pratitelji. Inteligentni su, umiljati i nisu pretjerano nervozni ni zahtjevni”, objašnjava veterinarka Liza Khan.

Poznati su po stvaranju vrlo bliskih odnosa s ljudima i obožavaju maženje, pa se s njima brzo razvija posebna povezanost, piše N1.

Rotvajler

Rotvajleri možda djeluju zastrašujuće, ali su često iznimno privrženi svojoj obitelji i sposobni stvoriti snažne emocionalne veze. Unatoč moćnom izgledu, poznati su kao nježni, odani i predani psi.

„Poznati su po tome da su vrlo nježni i umiljati, bez obzira na svoj izgled”, kaže Warner.

Njihova zaštitnička priroda ženama može pružiti osjećaj sigurnosti, a istodobno omogućuje snažnu emocionalnu povezanost. Stručnjakinja naglašava da je rana i dosljedna pozitivna socijalizacija ključna.

Australski ovčar

Australski ovčar inteligentan je i energičan pas, pa je idealan za žene koje žele aktivnog pratitelja.

„Australski ovčari vrlo su usmjereni na ljude i izvrsni partneri za aktivnosti na otvorenom. Vole treninge, planinarenje i duge šetnje”, ističe Warner.

Iako nisu tipični čuvari, imaju snažan zaštitnički instinkt. Zbog poslušnosti i želje da udovolje snažno se povezuju s vlasnikom kroz zajedničke aktivnosti.

„Samo im osigurajte dovoljno mentalne stimulacije kako biste spriječili neželjeno ponašanje”, savjetuje stručnjakinja.

Labrador retriver

Labradori su prirodno društveni i umiljati psi koji uživaju u ljudskoj blizini, zbog čega su iznimno popularni među ženama koje traže odanog i toplog pratitelja.

Poznati su po emocionalnoj inteligenciji i prijateljskom karakteru, zbog čega spadaju među pasmine s kojima je najlakše uspostaviti snažnu vezu.

Warner ih opisuje kao društvene i iznimno nježne pse, ali upozorava da trebaju aktivnog vlasnika.

„S ljudima koji im pružaju dovoljno kretanja i brige mogu razviti vrlo snažne i dugotrajne veze.”

Jazavčar

Ako tražite psa za krilo, jazavčar je odličan izbor. Zbog razigrane prirode, znatiželje i privrženosti čovjeku prekrasni su krzneni prijatelji.

„Jazavčari su izvrstan izbor za ljude koji žele malog psa s velikom osobnošću”, kaže Liza Khan.

Opisuje ih kao prijateljske i razigrane pse koji žele sudjelovati u svemu što njihova obitelj radi. Zahvaljujući prilagodljivosti prikladni su i za život u stanu i u kući.

Njemačka doga

Među pasminama koje se često snažno povezuju sa ženama nalazi se i njemačka doga. Iako zbog svoje veličine djeluje zastrašujuće, zapravo je riječ o nježnom divu.

„Unatoč golemoj veličini, njemačke doge često su mirni, nježni i tihi pratitelji. Izvrstan su izbor za žene koje žele velikog, ali smirenog psa”, kaže Khan.

I Warner naglašava njihovu nježnu prirodu, ali upozorava na važnost rane socijalizacije.

„Ako nisu pravilno socijalizirane, mogu biti suzdržane prema strancima.”

Njemačke doge vole rutinu pa odgovaraju vlasnicima koji imaju uređen svakodnevni ritam.