Španjolski ministar: Eurovizija je dopustila Izraelu da kulturom pere rat u Gazi

Španjolski ministar kulture Ernest Urtasun optužio je organizatore Eurovizije da koriste kulturu kako bi "prali" rat u Gazi, oštro kritizirajući odluku Europske radiodifuzne unije (EBU) da dopusti Izraelu sudjelovanje na natjecanju.

"Odluka koju bih kritizirao, a koja je po meni pogrešna, jest odluka upravnog odbora EBU-a da dopusti Izraelu sudjelovanje," rekao je Ernest Urtasun u intervjuu za vodeći program Euronewsa Europe Today. "To je ono što je od početka pogrešno."

Ministar je odbacio ideju da sama glazba izaziva podjele oko ovogodišnjeg natjecanja, tvrdeći umjesto toga da kontroverza proizlazi iz uključivanja Izraela usred rata koji traje u Gazi, piše N1.

"Nije glazba ta koja dijeli ljude," rekao je Urtasun. "Glazba je trenutak slavlja. Eurovizija je oduvijek bila trenutak slavlja."

No rekao je da kulturni događaji koji uključuju nacionalno predstavljanje ne mogu zanemariti međunarodne sukobe i optužbe koje se odnose na izraelsku vojnu kampanju u Gazi.

"Kada imate natjecanje u kojem su zemlje predstavljene, a imate i Rusiju i Izrael uz trenutnu istragu MKS-a, ne možete zatvoriti oči pred tim," rekao je.

"I kada dopustite Izraelu da sudjeluje, zapravo koristite kulturu kako biste oprali ono što se tamo događa."

"Nije na nama" da drugim zemljama govorimo trebaju li sudjelovati

Španjolska se nametnula kao jedna od najžešćih kritičarki izraelskog sudjelovanja na međunarodnim kulturnim događanjima. Madrid je prethodno podržao napore da se Izrael suspendira s natjecanja i izložbi, povlačeći paralele s isključenjem Rusije nakon potpune invazije na Ukrajinu.

Urtasun je naglasio da je španjolska kritika usmjerena na organizatore Eurovizije, a ne na zemlje koje su odlučile ostati u natjecanju.

"Nije na meni da kažem je li neka zemlja u pravu ili ne sudjelujući," rekao je. "Mi smo odlučili ne sudjelovati."

Dodao je da španjolska odluka ima široku podršku javnosti unatoč popularnosti Eurovizije u zemlji, piše N1.

"Ljudi u Španjolskoj su jako ponosni što je naša televizija odlučila ne sudjelovati," rekao je. "To je s bolom, jer ljudi u Španjolskoj vole Euroviziju. Prati je masovno svake godine."

"Ali mislim da velika većina Španjolaca odbacuje rat, odbacuje genocid i bijesna je zbog onoga što se događa u Gazi."

EBU "primjenjuje dvostruke standarde" prema Izraelu

Ove izjave dolaze u trenutku kada pritisak na EBU raste zbog uključenja Izraela na Euroviziju, s protestima, kritikama televizijskih kuća i političkim reakcijama koje bacaju sjenu na ovogodišnje natjecanje. Javne televizije iz Španjolske, Irske, Nizozemske, Slovenije i Islanda zaprijetile su bojkotom ili su se povukle s Eurovizije zbog izraelskog sudjelovanja.

Tijekom polufinala u utorak u Beču, izraelska natjecateljica Noam Bettan dočekana je zvižducima i propalestinskim uzvicima iz dijela publike, dok je nekoliko prosvjednika uklonjeno s mjesta događaja.

Spor je otkrio duboke podjele unutar Eurovizije i pokrenuo šira pitanja o tvrdnji natjecanja o političkoj neutralnosti. Kritičari su ukazali na isključenje Rusije nakon invazije na Ukrajinu, tvrdeći da bi Izrael trebao biti podvrgnut sličnom tretmanu zbog rata u Gazi.