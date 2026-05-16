Stiže zabrana prodaje alkohola u dućanima poslije 21 sat. Šuta: "Vjerujemo da će mjere dati rezultate"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta uz svoje zamjenike Mateu Dorčić i Ivu Bilića na konferenciji za medije održanoj u Banovini govorio je o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, s posebnim naglaskom na regulaciju noćne prodaje alkohola te zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Istaknuo je kako je riječ o važnim mjerama za zaštitu javnog reda i mira, mentalnog zdravlja građana te očuvanje kvalitete života u Splitu.

Šuta je naglasio kako je Gradu Splitu iznimno važno što je prijedlog regulacije prodaje alkoholnih pića u razdoblju od 21 sat do 6 sati ujutro prihvaćen od strane Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva.

"To je veliki iskorak u smislu donošenja i provedbe mjera koje smatramo potrebnima za Grad Split, ali i za druge gradove koji će, vjerujem, postupiti na isti način", rekao je Šuta.

Dodao je kako će se idući tjedan o prijedlogu raspravljati u Hrvatskom saboru te da će uz regulaciju prodaje alkohola biti predložena i zabrana prodaje energetskih pića osobama mlađima od 18 godina tijekom cijelog dana.

Govoreći o razlozima donošenja ovih mjera, gradonačelnik je istaknuo zabrinjavajuće statistike vezane uz konzumaciju alkohola među mladima te sve izraženije probleme povezane s mentalnim zdravljem.

"Svi govorimo o važnosti mentalnog zdravlja, a ovo je jedna od konkretnih mjera kojom želimo djelovati preventivno i postići dodatne pozitivne učinke", poručio je.

Šuta je također najavio dodatne prijedloge vezane uz izmjene Zakona o ugostiteljstvu te pojasnio da je Grad Split već započeo pripremu odluke kojom bi se regulirala noćna prodaja alkohola na području grada čim zakonske izmjene stupe na snagu.

Prema njegovim riječima, zabrana bi se odnosila na sve prodajne objekte koji prodaju alkohol, uključujući trgovine, benzinske postaje i specijalizirane liquor shopove, dok ugostiteljski objekti ne bi bili obuhvaćeni ovom regulacijom.

"Intencija nije zabraniti normalno korištenje ugostiteljskih sadržaja, nego spriječiti neprimjerene scene kojima svjedočimo u kasnim noćnim satima, kada ljudi s bocama alkohola šeću gradom i narušavaju javni red i mir", rekao je.

Posebno je upozorio na problem nekontroliranog otvaranja liquor shopova u centru Splita tijekom posljednjih nekoliko godina, istaknuvši da takva praksa negativno utječe na kvalitetu života građana i sliku grada.

Govoreći o sigurnosti i redu u gradu, Šuta je najavio pojačane aktivnosti Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Državnog inspektorata i komunalnih redara.

"Od idućeg tjedna očekujemo punu provedbu pojačanih aktivnosti na terenu i vjerujemo da će mjere dati konkretne rezultate", kazao je.

Na pitanje o tzv. pub crawl turama koje često generiraju neprimjerena ponašanja stranih turista, gradonačelnik je rekao kako je riječ o pravnoj praznini za koju trenutačno ne postoje adekvatni mehanizmi regulacije, ali da se aktivno traže modeli kako bi se i taj problem sustavno riješio.

Šuta je naglasio da se mjere neće odnositi samo na staru gradsku jezgru, već na cijelo područje Grada Splita, te podsjetio kako je Split grad pod zaštitom UNESCO-a, zbog čega postoji dodatna odgovornost u očuvanju kulturne baštine, javnog reda i kvalitete života građana.

"Profit nikada ne smije biti ispred zdravlja ljudi. Naša je odgovornost zaštititi javni red i mir, kulturnu baštinu i zdravlje građana", zaključio je gradonačelnik Splita.

Podsjetimo, više europskih država i gradova već ima ograničenja noćne prodaje alkohola kao što su Slovenija, Finska, Norveška i Portugal.