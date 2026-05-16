Nesreća na autocesti A1, vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali u Solinu

Hrvatski autoklub upozorava vozače da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguća je veća količina vode na kolniku, a ponegdje promet dodatno otežava i magla.

Poseban oprez potreban je na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale, gdje je povećana opasnost od odrona. HAK vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na brzoj cesti Solin – Klis, kao i na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale.

Na autocesti A1 zabilježena je prometna nesreća između tunela Dubrave i čvora Danilo, na 342.+650 kilometru u smjeru Zagreba. Promet se odvija po dva prometna traka, ali uz ograničenje brzine.

Na Jadranskoj magistrali u Solinu promet je otežan zbog vozila u kvaru. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

HAK upozorava i na predmet na kolniku na autocesti A3 Bregana – Lipovac, između čvora Zagreb istok i Mosta Sava, na 39.+000 kilometru u smjeru Bregane. Ondje se vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, osobito na mokrim i skliskim dionicama, u zonama radova te na cestama gdje postoji opasnost od odrona ili zadržavanja vode na kolniku.