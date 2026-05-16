Nepoznati počinitelj provalio u kuću, ukraden novac i alat

Na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana, 15. i 16. svibnja, od značajnijih sigurnosnih događaja evidentirana je jedna teška krađa.
Prema informacijama policije, u razdoblju od studenog 2025. do 15. svibnja 2026. godine u Pagu je nepoznati počinitelj provalio u kuću 35-godišnjeg vlasnika. Iz kuće je otuđio novac i razni električni alat.
Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.
Policija protiv nepoznatog počinitelja podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja provoditi izvide kako bi se otkrio počinitelj.
U istom razdoblju na području Policijske uprave zadarske evidentirano je i sedam prometnih nesreća. U njima su tri osobe zadobile ozljede koje zasad nisu okvalificirane.
