Dvije nesreće na autocesti A1, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine

Hrvatski autoklub izvijestio je u 9.52 sati da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a ponegdje ima i magle.

HAK posebno upozorava vozače na ceste u gorju i duž Jadranske magistrale, gdje je povećana opasnost od odrona. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na brzoj cesti Solin – Klis, kao i na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale.

Zabilježena su i dva izvanredna prometna događaja na autocesti A1. Zbog prometne nesreće između tunela Dubrave i čvora Danilo, na 342.+650 kilometru u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

Jednim trakom, također uz ograničenje brzine, vozi se i zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Ravča i Zagvozd, na 454.+700 kilometru u smjeru Zagreba.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez, osobito na dionicama gdje su kolnici mokri, gdje se zadržava voda ili gdje postoji opasnost od odrona.