POLICIJA UPOZORAVA Nova prijevara preko SMS-a: 30-godišnjakinja otvorila poveznicu pa ostala bez nekoliko tisuća eura

U petak 15. svibnja 2026., policijskim službenicima je prijavila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva da je dana 6. svibnja 2026. zaprimila SMS poruku u kojoj je navedeno da će joj digitalno bankarstvo biti deaktivirano ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Nadalje, 30-godišnjakinje je otvorila poveznicu nakon čega joj je onemogućen pristup mobilnom bankarstvu, a s njenog računa je skinut novčani iznos od nekoliko tisuća eura.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija upozorava građane:

1. Banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica

2. Ne otvarajte sumnjive poveznice i ne unosite podatke na internetskim stranicama kojima pristupate putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja.

3. Budite posebno oprezni s porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput: „Račun će vam biti blokiran“, „Aplikacija ističe danas“ i slično

4. Prije bilo kakvog postupanja kontaktirajte svoju banku putem službenih kontakata navedenih na njezinim mrežnim stranicama.

5. Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke, poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama.

U slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovite broj 192.