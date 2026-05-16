POLICIJA UPOZORAVA Nova prijevara preko SMS-a: 30-godišnjakinja otvorila poveznicu pa ostala bez nekoliko tisuća eura

U petak 15. svibnja 2026., policijskim službenicima je prijavila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva da je dana 6. svibnja 2026. zaprimila SMS poruku u kojoj je navedeno da će joj digitalno bankarstvo biti deaktivirano ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Nadalje, 30-godišnjakinje je otvorila poveznicu nakon čega joj je onemogućen pristup mobilnom bankarstvu, a s njenog računa je skinut novčani iznos od nekoliko tisuća eura.
Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.
Policija upozorava građane:
1. Banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica
2. Ne otvarajte sumnjive poveznice i ne unosite podatke na internetskim stranicama kojima pristupate putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja.
3. Budite posebno oprezni s porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput: „Račun će vam biti blokiran“, „Aplikacija ističe danas“ i slično
4. Prije bilo kakvog postupanja kontaktirajte svoju banku putem službenih kontakata navedenih na njezinim mrežnim stranicama.
5. Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke, poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama.
U slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovite broj 192.