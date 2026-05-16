Položaj u kojem spavate može utjecati na disanje, kralježnicu i jutarnju bol

Način na koji spavate može biti jednako važan za buđenje odmorniji kao i sama duljina sna. Iako je udobnost presudna, stručnjaci i istraživanja ističu jedan položaj kao posebno koristan. Spavanje na boku podupire pravilno poravnanje kralježnice i pomaže da dišni putovi ostanu otvoreni, zbog čega je dobar izbor za većinu ljudi. S druge strane, spavanje na leđima može pogoršati hrkanje i apneju u snu, dok je spavanje na trbuhu najzahtjevnije za tijelo, piše EatingWell.

Kvalitetan odmor ključan je za fizičko zdravlje, mentalnu oštrinu i opću dobrobit. No, dok se mnogi usredotočuju na umirujuću rutinu prije spavanja, upravo bi položaj u kojem spavate mogao biti važan za okrepljujući san. U nastavku saznajte kako položaj spavanja utječe na sve, od hrkanja do jutarnjih bolova, i što se preporučuje za bolji odmor, prenosi Index.

Postoji li idealan položaj za spavanje?

Položaj tijela tijekom noći utječe na to koliko se odmorno osjećate, ali i na prohodnost dišnih putova te položaj kralježnice. Iako spavanje na boku, leđima i trbuhu ima svoje prednosti i mane, ne postoji univerzalno "najbolji" položaj za svakoga.

"Najbolji položaj za spavanje je onaj u kojem vam je najudobnije i u kojem najbolje spavate", kaže stručnjak za spavanje dr. Michael Gradisar. Dodaje kako je, ako vam je najudobnije spavati na leđima, bolje tako se naspavati nego uopće ne spavati - iako taj položaj ima određene nedostatke.

Loš položaj tijekom spavanja može uzrokovati niz problema. "Nedovoljno ili isprekidano spavanje potiče pojačano lučenje hormona stresa", napominje specijalistica za spavanje dr. Emma Lin. "To može dovesti do pogoršanja astme ili apneje u snu. Dišni sustav i mišići nemaju dovoljno vremena za pravilan oporavak", kaže Lin.

Spavanje na boku

Spavanje na boku, poznato i kao lateralno spavanje, najčešći je položaj kod odraslih, a istraživanja pokazuju da može biti vrlo korisno za ukupnu kvalitetu sna. Nedavna opservacijska studija pokazala je da je spavanje na boku povezano s manje poremećaja spavanja u usporedbi sa spavanjem na leđima.

Položaj na boku prirodno pomaže da dišni putovi ostanu otvoreni, što je kod sudionika studije dovelo do značajnog smanjenja buđenja uzrokovanih disanjem i simptoma apneje. Druga studija zaključila je da osobe koje spavaju na boku često imaju bolju subjektivnu kvalitetu sna.

Primijećeno je da su sudionici koji su preferirali spavanje na desnom boku imali najdulje trajanje dubokog sna i manje noćnih buđenja. Nedostatak spavanja na boku mogu biti pritisak na ramena i kukove. Kako biste to spriječili, možete staviti jastuk između koljena kako bi kukovi ostali poravnati i kako bi se smanjilo opterećenje donjeg dijela leđa, prenosi Index.

Spavanje na leđima

Spavanje na leđima izaziva podijeljena mišljenja u medicinskoj zajednici. Iako omogućuje ravnomjernu raspodjelu tjelesne težine, može biti problematično za disanje.

"Od svih položaja spavanja, znanstveni dokazi potvrđuju da je najgore spavati na leđima", objašnjava Gradisar. "Glavni razlog je znatno veća vjerojatnost hrkanja i simptoma apneje u snu." Gradisar napominje da se tijekom godina, zbog težine tih respiratornih simptoma, kod osoba koje spavaju na leđima mogu razviti i brojni metabolički poremećaji.

Osim toga, spavanje na leđima nije uvijek dobro za kralježnicu jer na tvrdom madracu može izravnati prirodnu krivulju donjeg dijela leđa, što dugoročno može dovesti do nelagode. Ako morate spavati na leđima, mali jastuk ispod koljena može pomoći u održavanju prirodne zakrivljenosti kralježnice.

Spavanje na trbuhu

Spavanje na trbuhu najmanje je uobičajen položaj i općenito se smatra najzahtjevnijim za tijelo. Iako može privremeno smanjiti hrkanje, iznimno je naporno za kralježnicu. Budući da morate okrenuti glavu u stranu kako biste disali, vratna kralježnica satima ostaje u rotiranom položaju. To dugotrajno uvijanje može uzrokovati mikrooštećenja tkiva i ligamenata, što često dovodi do jutarnje boli u vratu, ukočenosti i bolova u donjem dijelu leđa.