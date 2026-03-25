Hrvatske ceste raskinule ugovor s Div Grupom za radove na Širini u Solinu

Hrvatske ceste d.o.o. uputile su izvođaču radova, društvu Div Grupa, obavijest o raskidu ugovora za projekt izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja „Širina“ u Solinu.

"U proteklom razdoblju, nakon što su investitor i stručni nadzor kontinuirano i intenzivno pratili realizaciju predmetnog zahvata te održali niz sastanaka na temu otklanjanja prepreka za dovršetak projekta, utvrđena su značajna odstupanja Izvođača od planirane dinamike izvođenja radova, kao i nedostatan angažman potrebnih resursa nužnih za pravodobni završetak projekta.

Izvođač je, sukladno odredbama ugovora, u više navrata pisanim putem upozoren na obvezu poduzimanja dodatnih radnji s ciljem nadoknade zaostataka i otklanjanja uočenih nedostataka, međutim navedene obveze nisu izvršene u traženim rokovima. Naime, u ovakvim slučajevima, naručitelj je dužan slijediti ugovorom propisanu proceduru koja podrazumijeva upućivanje pisanih upozorenja izvođaču o uočenim nedostacima uz ostavljanje primjerenih rokova za njihovo uklanjanje. Budući da izvođač u ostavljenim rokovima nije otklonio utvrđene nedostatke niti uspostavio dinamiku radova sukladno ugovoru, stekli su se uvjeti za raskid ugovora od strane naručitelja", stoji u priopćenju Hrvatskih cesta.

Slijedom navedenog, Hrvatske ceste, kao odgovoran naručitelj, bile su primorane donijeti odluku o raskidu ugovora te je izvođaču s današnjim datumom upućena obavijest o raskidu.

Po provedbi ugovorom propisanog obračuna s izvođačem i nakon točnog utvrđivanja opsega preostalih radova, naručitelj će u okvirnom roku od 30 dana pokrenuti postupak javne nabave za odabir novog izvođača kako bi se osigurao nastavak i dovršetak projekta. Postupak javne nabave nije moguće pokrenuti odmah po dostavi obavijesti o raskidu ugovora, budući da raskid, sukladno ugovornim odredbama, stupa na snagu istekom roka od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti, nakon čega je moguće provesti primopredaju gradilišta i utvrditi stvarno stanje projektnih stavki.

Preostali radovi koje je potrebno izvesti nakon raskida ugovora odnose se na dovršetak radova na donjem ustroju (preostali dio temelja stupova, stupovi i naglavne grede), radove gornjeg ustroja (čelična konstrukcija i kolnička ploča), izgradnju i dovršetak novog mosta, sanaciju mostova „Novi Jadro“ i „Stari Jadro“, rekonstrukciju postojećeg raskrižja te radove prometnog opremanja i signalizacije.

Dovršetak projekta planiran je u dvije faze.

U prvoj fazi predviđen je dovršetak izgradnje novog mosta, a planirani rok za završetak te faze je 12 mjeseci od sklapanja ugovora s novim izvođačem.

U drugoj fazi, nakon puštanja prometa preko novog mosta, pristupit će se sanaciji postojećih mostova i rekonstrukciji raskrižja „Širina“, za što je predviđen rok od 6 mjeseci.