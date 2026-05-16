Je li Kuba sljedeća Venezuela? SAD navodno priprema optužnicu protiv Castra

Američko Ministarstvo pravosuđa navodno se sprema u idućim danima podići optužnicu protiv ostarjelog kubanskog vođe Raúla Castra zbog rušenja dvaju zrakoplova prije tri desetljeća.

Navodne optužbe, koje bi morala odobriti američka velika porota, pojavile su se u trenutku kada je direktor CIA-e otputovao na Kubu kako bi se u Havani sastao s tamošnjim dužnosnicima.

Castro, koji ima 94 godine, 2021. godine odstupio je s mjesta čelnika Kubanske komunističke partije, čime je okončana više od pola stoljeća duga vladavina njegove obitelji. Kubom je upravljao 15 godina, nakon što se njegov brat Fidel povukao s vlasti, piše BBC.

Moguća optužnica najnoviji je potez u američkoj kampanji pritiska, koja je uključivala naftnu blokadu i široke sankcije.

Optužbe bi se, prema navodima, trebale odnositi na rušenje dvaju zrakoplova 1996. godine, kojima je upravljala američka aktivističko-humanitarna skupina Brothers to the Rescue.

Neimenovani dužnosnici američkog Ministarstva pravosuđa rekli su američkim medijima da bi optužnica mogla biti podignuta već sljedeće srijede.

Upitan u petak o navodnom planu podizanja optužnice, predsjednik Donald Trump rekao je novinarima u zrakoplovu Air Force One:

“Prepustit ću Ministarstvu pravosuđa da to komentira. Ali Kubancima treba pomoć, kao što znate. A kada govorite o zemlji u propadanju — oni su doista nacija, zemlja u padu.”

Trump je uveo naftnu blokadu protiv Kube, što je dodatno pogoršalo nestašice goriva. Ovog je tjedna otočni ministar energetike priznao da je Kuba, u biti, ostala bez loživog ulja.

Moguće optužbe protiv Raúla Castra nisu bile jasne, ali dužnosnici su rekli da se istraga usredotočuje na napad na dva mala zrakoplova, koji se dogodio 24. veljače 1996., dok je Fidel bio predsjednik, a Raúl ministar oružanih snaga.

U incidentu su poginule četiri osobe koje su se nalazile u zrakoplovima.

Brothers to the Rescue, skupina kubanskih egzilanata koja je tragala za splavima s migrantima koji su iz Kube pokušavali doći do SAD-a, ranije je bacala letke protiv Castra u blizini kubanske obale.

Kubanska vlada, uključujući Fidela Castra, koji je preminuo 2016. godine, tvrdila je da je skupina Brothers to the Rescue više puta kršila kubanski zračni prostor. Međutim, Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva utvrdila je da se napad dogodio iznad međunarodnih voda, piše BBC.

U ožujku je državni odvjetnik na Floridi na konferenciji za novinare objavio da ta savezna država ponovno otvara istragu o navodnoj ulozi Raúla Castra u tom incidentu.

Guverner Floride Ron DeSantis u petak je pohvalio moguće kaznene optužbe, nazvavši ih “odavno zakašnjelima”.

Kuba se nije službeno očitovala o izvješćima o mogućoj optužnici, ali je ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez u petak zauzeo prkosan ton.

“Unatoč američkom embargu, sankcijama i prijetnjama uporabom sile, Kuba nastavlja putem suvereniteta prema svom socijalističkom razvoju”, rekao je, prema izvještaju Reutersa.

Kako bi optužbe bile podignute, tužitelji bi morali uvjeriti veliku porotu, sastavljenu od građana, da postoji vjerojatna osnova za vjerovanje da je kazneno djelo počinjeno.

Vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika Todd Blanche, koji vodi američko Ministarstvo pravosuđa, odbio je potvrditi izvješća o skorom podizanju optužnice.

“Ako i kada dođe vrijeme da o tome govorimo, naravno da hoćemo”, rekao je Blanche za Fox News.

Trump je rekao da SAD želi promijeniti komunističko vodstvo Kube. Okupljenima na nedavnom skupu poručio je da će SAD “preuzeti” tu karipsku otočnu državu, koja se nalazi 145 kilometara od američke savezne države Floride.

U četvrtak se direktor CIA-e John Ratcliffe u Havani sastao sa svojim kubanskim kolegom u Ministarstvu unutarnjih poslova. Na sastanku je bio i Raúl Rodríguez Castro, unuk Raúla Castra.

Dužnosnik CIA-e rekao je za CBS, američkog partnera BBC-ja, da je Washington spreman razgovarati o gospodarskim i sigurnosnim pitanjima, “ali samo ako Kuba provede temeljne promjene”.

U kubanskom priopćenju navedeno je da je sastanak bio pokušaj poboljšanja dijaloga te da Havana ne predstavlja prijetnju američkoj nacionalnoj sigurnosti.

Sastanak je uslijedio nakon što su američki dužnosnici obnovili ponudu pomoći od 100 milijuna dolara, odnosno 74 milijuna funti, kako bi se ublažile posljedice naftne blokade.

Washington se posljednjih mjeseci više usredotočio na Kubu nakon što je SAD u siječnju podigao optužnicu protiv venezuelanskog čelnika Nicolása Madura, a zatim ga smijenio s vlasti u noćnoj operaciji.

Analitičari kažu da bi svaki sličan pokušaj američkih specijalnih snaga da uhite Castra mogao naići na žestok otpor na Kubi, osobito među pristašama vlasti.

William LeoGrande, profesor latinoameričke politike na Američkom sveučilištu u Washingtonu, rekao je za BBC da je moguća optužnica “još jedan element kampanje pritiska” koju Trump provodi otkako se prošle godine vratio na dužnost.

No dodatna destabilizacija otoka mogla bi se SAD-u obiti o glavu, rekao je LeoGrande, autor knjige Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana.

“Ako se kubansko gospodarstvo i društveni poredak uruše, to bi zapravo bila katastrofa za Sjedinjene Države, jer bi vjerojatno izazvalo masovnu migrantsku krizu”, rekao je profesor.

Dodao je kako izgleda da SAD “šalje upozorenje Raúlu Castru da bi trebao iskoristiti svoj utjecaj kako bi natjerao vladu na ustupke”.

“Ili će američka vojska možda doći po njega, baš kao što je došla po predsjednika Madura u Venezueli.”