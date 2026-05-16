Jedina Hrvatska šećerana potonula u ogroman gubitak

Čini se kako je Hrvatska industrija šećera – ono malo što je ostalo od nje – na izdisaju.

Tvrtka HIŠ, koja ima proizvodnju u Županji (virovitički Viro i osječka Tvornica šećera su u međuvremenu ugašene) ostvarila je lani najmanje prihode u povijesti: oko 67 milijuna eura. To je 29 posto manje nego prethodne godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Neto gubitak istodobno je ‘eksplodirao’ te je iznosio 13 milijuna eura, što je duplo više nego predlani kad je gubitak jedine hrvatske šećerane bio 6 milijuna eura. U HIŠ-u tumače kako je to posljedica drastičnog pada cijene šećera na europskom tržištu tijekom prošle godine, piše Danica.

Cijena šećera prosječno je lani bila niža za oko 29 posto. HIŠ je proizveo značajno više šećera nego pretprošle godine, ali ništa nije pomoglo. Proizveli su u Županji ukupno oko 82.000 tona: 62.000 tona iz šećerne repe i 20.000 tona rafiniranjem uvezenog sirovog šećera iz trske.

Zaposleno 260 ljudi

Predlani su pak iz šećerne repe proizveli oko 54.000 tona bijelog šećera. U HIŠ-u pritom upozoravaju kako se ni ove godine na tržištu EU ne očekuje ‘med i mlijeko’ jer prerađivači traže da se zbog viškova drastično smanje površine zasijane šećernom repom.

Prije deset godina u Hrvatskoj je bilo proizvedeno gotovo 200.000 tona šećera iz šećerne repe. Lani je, dakle, proizvedeno tek 30-ak posto tih količina. Hoće li ova godina značiti i definitivan kraj proizvodnje šećera u Hrvatskoj – ostaje za vidjeti.

Prema podacima Financijske agencije, Hrvatska industrija šećera lani je zapošljava oko 260 ljudi čija je prosječna neto plaća iznosila otprilike 1200 eura. I ta su radna mjesta danas, nažalost, pod velikim znakom upitnika.