VOZAČE ČEKAJU VELIKE PROMJENE Evo što donose nova pravila Europske unije

Europska unija uvodi korjenite promjene u pravila o vozačkim dozvolama s ciljem drastičnog smanjenja broja nesreća.

Vozače diljem Europske unije, uključujući i Hrvatsku, očekuje najveća modernizacija pravila o vozačkim dozvolama u posljednjem desetljeću. Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o novoj direktivi koja ima jedan ključni cilj: smanjiti broj od gotovo 20.000 poginulih na europskim cestama svake godine i dostići takozvanu “Viziju nula” – nula smrtnih slučajeva do 2050. godine. Paket promjena obuhvaća sve, od načina polaganja ispita i uvođenja digitalnih dokumenata do strožih pravila za mlade vozače i novih mogućnosti za upravljanje težim, ekološki prihvatljivijim vozilima. Države članice imat će četiri godine da ove odredbe prenesu u svoja nacionalna zakonodavstva, piše Poslovni.

Jedna od najznačajnijih izmjena, koja će izravno utjecati na stotine tisuća vozača, jest povećanje najveće dopuštene mase vozila za B kategoriju s 3,5 na 4,25 tona. Ova se promjena uvodi prvenstveno zbog sve veće popularnosti električnih vozila, koja su zbog teških baterijskih sustava znatno masivnija od svojih benzinskih ili dizelskih ekvivalenata. Time se želi potaknuti tržište alternativnih goriva bez potrebe da vozači, primjerice dostavnih kombija ili većih kampera, polažu dodatne ispite za C kategoriju. Međutim, za upravljanje vozilima između 3,5 i 4,25 tona postojat će uvjet – vozač će morati posjedovati B kategoriju najmanje dvije godine, a za teže kampere vjerojatno će biti potrebna i dodatna edukacija.

Poseban naglasak nove direktive stavljen je na neiskusne vozače, koji statistički predstavljaju jednu od najrizičnijih skupina u prometu. Iako čine samo osam posto svih vozača, vozači mlađi od 30 godina sudjeluju u čak dvije od pet smrtonosnih nesreća. Kako bi se taj crni trend zaustavio, uvodi se obvezni probni rok od najmanje dvije godine za sve nove vozače u cijeloj Uniji. Tijekom tog razdoblja vrijedit će nulta stopa tolerancije na alkohol, a sankcije za teže prekršaje, poput korištenja mobitela, nevezanja pojasa ili značajnog prekoračenja brzine, bit će znatno strože. Uvodi se i mogućnost polaganja vozačkog ispita sa 17 godina, ali uz obvezu vožnje u pratnji iskusne osobe sve do punoljetnosti, shema koja se u nekim zemljama već pokazala iznimno uspješnom u smanjenju broja nesreća.

Budućnost vozačkih dozvola je digitalna. Uskoro će standard postati digitalna vozačka dozvola, dostupna putem aplikacije na pametnom telefonu, vjerojatno unutar novog EU digitalnog identiteta. To će značajno pojednostaviti administrativne procedure poput produljenja, zamjene ili izdavanja nove dozvole, osobito pri preseljenju u drugu državu članicu. Iako će digitalna verzija postati zadana, Europski parlament je osigurao da vozači i dalje imaju pravo zatražiti izdavanje klasične, fizičke kartice. To je važno za one koji nemaju pametni telefon ili putuju u zemlje izvan EU koje ne priznaju digitalne dokumente, piše Poslovni.

Obvezni pregledi i rigorozniji ispiti

Nova pravila donose i sustavnije provjere zdravstvene sposobnosti za vožnju. Prilikom prvog izdavanja dozvole te kod svakog produljenja, vozači će morati proći neku vrstu procjene. To može biti liječnički pregled koji uključuje provjeru vida i kardiovaskularnog stanja ili ispunjavanje obrasca za samoprocjenu, ovisno o odluci pojedine države članice. Time se odbacio prvotni, kontroverzni prijedlog Europske komisije o obveznim i češćim pregledima za vozače starije od 70 godina, koji je ocijenjen kao diskriminatoran. Mijenjaju se i sami vozački ispiti, koji će ubuduće stavljati veći naglasak na sigurnost najranjivijih sudionika u prometu – pješaka, biciklista i korisnika romobila. Kandidati će morati pokazati znanje o rizicima mrtvog kuta, opasnostima korištenja mobitela tijekom vožnje i pravilnom otvaranju vrata kako ne bi ugrozili bicikliste.

Promjene za profesionalce i prekogranične kazne

Kako bi se ublažio kronični nedostatak profesionalnih vozača u transportnom sektoru, direktiva snižava dobne granice za dobivanje dozvola. Mladi će tako moći dobiti dozvolu za kamion (C kategorija) već s 18, a za autobus (D kategorija) s 21 godinom, pod uvjetom da posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti. Uz to, uvodi se i učinkovitiji sustav za prekogranično provođenje kazni. Oduzimanje, suspenzija ili ograničenje vozačke dozvole izrečeno u jednoj državi članici primjenjivat će se na cijelom području EU, čime se staje na kraj praksi da vozači koji počine teške prekršaje u inozemstvu izbjegnu sankcije u matičnoj zemlji. Nacionalna tijela morat će se bez odgode međusobno obavještavati o odlukama vezanim za najteže prometne prekršaje.