Koje su prednosti ulja avokada za kosu i najbolji načini primjene?

Avokado nije samo hranjiv dodatak prehrani, već i izvanredan sastojak za njegu kose. Ulje avokada pomaže u hidrataciji, jačanju i vraćanju sjaja kosi, bilo da ga koristite čisto ili kao sastojak u kozmetičkim proizvodima.

Zbog svoje lagane teksture, pogodno je za sve tipove kose jer ne ostavlja težak ili mastan osjećaj.

Prednosti ulja avokada za kosu

Dubinska hidratacija

Bogato je masnim kiselinama, posebno oleinskom kiselinom, koja hrani kosu. Za razliku od mnogih ulja koja ostaju na površini, ulje avokada ima sposobnost prodiranja duboko u samu vlas, piše Novi list.

Sprječavanje lomljenja

Zahvaljujući kaliju i magneziju, ulje pomaže “zaključati” vlagu u vlasi. Nanošenje na vrhove povećava fleksibilnost kose, štiteći je od oštećenja prilikom češljanja ili oblikovanja frizure.

Poticanje zdravog rasta

Sadrži vitamine B skupine i vitamin K. Vitamin K sprječava kalcifikaciju vlasišta (nakupljanje kalcija koje može blokirati rast), dok vitamini B5, B6 i folat potiču regeneraciju i rast zdrave kose.

Zaštita i sjaj

Antioksidansi poput vitamina C i E štite folikule dlake od slobodnih radikala, zagađenja i sunca. Zaglađivanjem kutikule vlasi, ulje prirodno povećava sjaj i olakšava raščešljavanje čvorova bez čupanja.

Kako najbolje koristiti ulje avokada?

Pri kupnji potražite čisto, hladno prešano ulje avokada jer ono zadržava najviše hranjivih tvari.

Izravno nanošenje na vlasište

Nanesite 2 do 3 žlice ulja na vatu i utisnite u vlasište. Masirajte vrhovima prstiju 5 do 10 minuta. Ostavite da djeluje barem sat vremena prije pranja kose.

Korištenje gotovih proizvoda

Potražite ulje avokada u kremama za hidrataciju, regeneratorima koji se ne ispiru (leave-in) ili serumima za sjaj. Provjerite popis sastojaka – ulje avokada trebalo bi biti pri vrhu popisa kako biste bili sigurni da ga ima dovoljno za stvaran učinak. Veću korist imat ćete od proizvoda koji se ne ispiru nego od onih koje odmah ispirete, poput šampona, piše Novi list.

Domaće maske i tretmani toplim uljem

Brza maska: Pomiješajte ulje avokada s medom, kokosovim uljem ili zgnječenom bananom. Nanesite na kosu i ostavite 30 minuta do nekoliko sati prije pranja.

Tretman toplim uljem: Pomiješajte ulje avokada s maslinovim ili bademovim uljem u staklenoj posudi. Posudu stavite u toplu vodu da se ulje zagrije. Nanesite toplu mješavinu na vlasište i vrhove, omotajte kosu toplim ručnikom i ostavite 20 do 30 minuta, a zatim isperite toplom vodom.