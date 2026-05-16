ODUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE STARIJIM VOZAČIMA? Ova zemlja predlaže novi sustav provjera

Provjere sposobnosti za vožnju kod starijih osoba već su obvezne u Švicarskoj za vozače starije od 75 godina. No nova studija sada ozbiljno kritizira postojeći sustav i predlaže potpuno novi model procjene.

Tema vozačkih provjera za starije osobe već dugo izaziva rasprave. Dok u Njemačkoj ljudi mogu voziti automobil praktički do duboke starosti bez obveznih liječničkih pregleda ili testova sposobnosti, u Švicarskoj vozači stariji od 75 godina svake dvije godine moraju proći medicinsku procjenu sposobnosti za vožnju.

Međutim, nova studija koju su za švicarski Savezni ured za ceste izradili Visoka škola za socijalni rad i zdravstvo u Lausannei te Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), oštro kritizira dosadašnji sustav, piše Fenix magazin.

Kritike postojećih testova

Prema istraživačima, trenutačne provjere previše se oslanjaju na kognitivne testove poput provjere koncentracije i reakcija kod liječnika. Problem je što takvi testovi često ne pokazuju stvarnu sposobnost osobe za sigurnu vožnju.

Studija navodi da je pouzdanost tih testova često manja od 75 posto. To znači da netko može biti proglašen sposobnim za vožnju iako to nije, ali i obrnuto – izgubiti vozačku dozvolu iako još uvijek vozi sigurno.

Autori ističu da je vožnja vrlo složena aktivnost koja zahtijeva pažnju, prostorno razmišljanje, brze reakcije i sposobnost praćenja više stvari istovremeno. Sve to mogu narušiti starenje, demencija, moždani udar ili druge neurološke bolesti, ali kod svake osobe na drugačiji način.

Zbog toga, tvrde stručnjaci, kratki test kod liječnika ne može dati potpunu sliku. Prava sposobnost vožnje najbolje se vidi u stvarnom prometu i konkretnim situacijama za volanom.

Dodatni problem je što se pregledi razlikuju od kantona do kantona, pa čak i između različitih stručnih skupina. Također nedostaje jasna komunikacija među stručnjacima, kao i pomoć starijim osobama koje moraju prestati voziti.

Predlaže se sustav u četiri razine

Kao rješenje istraživači predlažu novi model s četiri razine procjene.

Razina 4: osoba sigurno vozi i nisu potrebne dodatne mjere

Razina 1: trenutačno oduzimanje vozačke dozvole i prelazak na druge oblike mobilnosti

Srednje razine: vozači ulaze u „sivu zonu” i moraju proći praktičnu vožnju u stvarnom prometu uz pratnju radnih terapeuta i instruktora vožnje

Tek bi rezultat takve vožnje odlučivao može li osoba zadržati dozvolu. Trenutačno u Švicarskoj postoje samo dvije kategorije: sposoban ili nesposoban za vožnju.

Kakva su pravila u Njemačkoj?

U Njemačkoj ne postoji zakonska obveza provjere sposobnosti za vožnju zbog starosti, bez obzira na godine vozača. Vozačka dozvola ne može se oduzeti samo zbog dobi, piše Fenix magazin.

Europska unija nedavno je raspravljala o mogućnosti da vozačke dozvole za osobe starije od 70 godina vrijede samo pet godina i da se produžuju uz zdravstveni pregled. No ti planovi zasad nisu provedeni jer se Njemačka tome usprotivila.